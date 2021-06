Laura Bozzo respondió a críticas sobre su aspecto y actitud: “me encanta que me digan momia”

Raúl Sandoval y Laura Bozzo bailaron un vals en su presentación de hoy. (Foto: @programa_hoy/ Twitter)

Laura Bozzo ha sido duramente criticada durante su carrera profesional por su aspecto, ya que no destaca por los estándares tradicionales de belleza. No obstante, a pesar de los memes o burlas que la presentadora ha recibido en su vida, ella decidió mostrarse segura de sí misma y respondió a todo los comentarios que le han hecho.

“Amo los memes, me encanta conectar con la gente joven, me encanta que me digan ridícula, momia. Me divierto, porque yo me siento segura de lo que soy”, dijo la conductora en un rápido encuentro que tuvo con los medio, mientras estaba abordo de su automóvil.

Asimismo señaló que a lo largo de su vida, ella no ha intentado encajar con los estereotipos de ser mujer, pues le gustaba vestirse y actuar de forma poco tradicional.

“Yo tengo mucho más cercanía con la gente joven porque desde que nací siempre fui rebelde. Ahora me decían que por qué no me gusta vestirme de princesa... Odio el rosa, odio vestirme de princesa, detesto el vals... Cuando yo tenía 15 años me dio ataque, me encerré, pataleé porque a mí no me gustaba. [...] Yo era un salvaje, era un mitad hombre, mitad mujer, un ser no muy normal, pobre de mi mamá”, declaró.

Laura Bozzo y Carlos Bonavides se reconciliaron después de una fuerte pelea. (Foto: @programa_hoy/ Twitter)

Bozzo destacó que desde joven tuvo un ímpetu para decidir como quería ser, debido a la influencia de su madre, ya que ella tampoco se regía mucho por los convencionalismos.

“Una mujer que a los 70 años primero era corredora de autos y le encantaba la moto; mi madre se vestía de cuero y se iba en su Harley-Davidson a pasear. Ese es el ejemplo que he tenido”, añadió.

También retomó el tema donde se le ha criticado por la edad que tiene y la presentadora de “Laura en América” añadió que eso no era una limitante para poder continuar haciendo las cosas que amaba.

Si no se le da un mensaje a la mujer, es horrible, porque las mujeres tienen que saber que a cualquier edad... Eso desgraciadamente pasa mucho en nuestros países, que tienes cierta edad y eres desechable, te vas a la basura. Yo estoy en contra de eso, creo que puedo ser feliz a cualquier edad”, externó.

Cabe recordar que el martes pasado y a unos días de la final del reality show “Las Estrellas Bailan en Hoy”, la tensión entre los jueces y las parejas que aún compiten por el primer lugar es cada vez mayor, sobre todo con Raúl Sandoval y Laura Bozzo, quienes lograron quedarse debido a que Tania Rincón y Paul Stanley renunciaron a seguir participando.

Los jueces han tenido muchos roces con Laura Bozzo. (Foto: @programa_hoy/ Twitter)

Este martes, la polémica pareja bailó un vals. La peruana tuvo muchos problemas para presentarse “femenina”, por lo que accedió a interpretar a un personaje durante la pista, pero en los ensayos mostró desinterés y renuencia a presentarse como le indicaron.

“Hoy baila una princesa, no Laura Bozzo”, anunció al presentarse a la pista, pues la conductora argumentó que sus maneras no son delicadas. Bozzo se conmovió mucho porque el baile le recordó a su juventud.

Para sorpresa de todos, Lolita Cortés empezó su turno con el cuestionamiento sobre por qué Laura no se sentía femenina. La conductora de Laura en América contó la razón por la cual considera que su personalidad no va con esas características: “Desde muy niña, yo era una persona que era muy salvaje, mi madre le castigaba porque ella decía que yo tenía que ser femenina”, explicó la concursante.

“La juez de hierro” le comentó que en realidad se veía muy bien, que su vestuario le sentaba muy bien e incluso le dijo que se veía hermosa. “Algo no hemos roto que necesitamos romper para poder avanzar”, sentenció la ex jueza de La Academia.

SEGUIR LEYENDO: