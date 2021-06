“Me faltas al respeto”: el nuevo enfrentamiento entre Latin Lover y Laura Bozzo en “Las Estrellas Bailan en Hoy”

@victor_latinlover / @laurabozzo_of

Este miércoles la pista de “Las Estrellas Bailan en Hoy” fue testigo del fuerte enfrentamiento entre Latin Lover, quien es juez de la competencia, y Laura Bozzo, quien se presentó en el reality a lado del cantante Raúl Sandoval.

La pareja interpretó un baile de quebradita, uno de los géneros más complicados de llevar a cabo. La coreografía contó con cargadas y pasos mucho más complejos de los que la conductora peruana solía presentar.

“Yo creí que iba a batallar un poco más, porque es una señora, por la parte del respeto, pero no, está fuertísima”, confesó Sandoval para las cámaras del matutino en una entrevista durante el ensayo.

La crítica, como de costumbre, la empezó por dar la conductora Andrea Legarreta. “Creo que aquí, por más ganas hay un momento en el que jala la mirada porque es muy alegre, muy energético, que se nota la diferencia en cuanto a la pareja”, expresó con tacto.

Después fue el turno del ex luchador Latin Lover, quien contó que decidió dejar la lucha libre cuando se dio cuenta de que su cuerpo había envejecido y que no rendía igual que antes. El juez dejó en claro que mencionaba eso porque reconocía el gran esfuerzo de la conductora peruana, pero debido a la diferencia de edad con Sandoval, este tenía que cargar con mucha más responsabilidad que ella.

Ante esta última declaración, Laura Bozzo explotó y comenzó a interrumpir las palabras de Latin Lover, pidiéndole que dejara de ser grosero con ella.

Laura Bozzo bailó quebradita con Raúl Sandoval. (Foto: @programa_hoy/Twitter)

“Me faltas al respeto permanentemente”, expresó Laura con micrófono en mano. Latin Lover no se quedó callado y le respondió que no era una falta de respeto, por lo que ambos comenzaron a discutir. Galilea Montijo, quien conduce el show, tuvo que intervenir para calmar los ánimos.

“No puedo decirle nada porque luego luego se ofende”, comentó muy molesto el también modelo.

Cuando Lolita Cortés, a quien le correspondía dar su crítica, comenzó a hablar, Bozzo aún seguía argumentando en contra de Latin Lover.

Laura Bozzo y Latin Lover volvieron a tener un fuerte enfrentamiento. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

Incluso “La juez de hierro” tuvo que pedirle al deportista que se calmara, pues este quedó muy molesto con las palabras de Laura. A pesar de los diversos enfrentamientos que han protagonizado Cortés y Bozzo, Lolita no siguió la corriente esta vez.

“Ellos no son concursantes para semifinal o final”, fue lo único que dijo respecto a los concursantes.

Todos los jueces estuvieron de acuerdo en que quien se llevó la coreografía fue Raúl Sandoval.

Raúl Coronado y Ximena Córdoba bailaron una canción de Ricky Martin. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

Por otro lado, el día de hoy también se presentaron Ximena Córdoba y Raúl Coronado, después de que la semana pasada lograron una calificación perfecta de 30 puntos.

La modelo colombiana bailó con un diagnóstico de esguince de grado uno que padece desde la semana pasada, lo que le ha causado mucho estrés, pero mostró su compromiso con el show al presentarse de todas maneras. Incluso confesó antes del baile que los médicos le dijeron que tenía que mantenerse en reposo.

La pareja sorprendió a los jueces con sus pasos. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

“Creo que son superiores a algunas parejas”, comentó Latin Lover. A pesar de que la coreografía que bailaron de la canción Living la vida loca de Ricky Martin, el juez confesó que no han subido de nivel, aunque estén en uno muy alto.

Lola Cortés, por su parte, les comentó que tuvieron problemas de cuadratura y de desfase de coordinación, lo que consideró imperdonable respecto al nivel que presentaron la semana pasada.

“Salió bien pero no lo vi increíble. No puedo permitir su falta de coordinación”, les comentó. “La juez de hierro” dejó en claro que no quiere que la pareja se vaya, pues merecen estar en la final.

