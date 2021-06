“Tú lo echaste a perder”: Lolita Cortés estalló contra Raúl Sandoval en “Las Estrellas Bailan en Hoy”

Raúl Sandoval y Laura Bozzo bailaron un vals en su presentación de hoy. (Foto: @programa_hoy/ Twitter)

A unos días de la final del reality show “Las Estrellas Bailan en Hoy”, la tensión entre los jueces y las parejas que aún compiten por el primer lugar es cada vez mayor, sobre todo con Raúl Sandoval y Laura Bozzo, quienes lograron quedarse debido a que Tania Rincón y Paul Stanley renunciaron a seguir participando.

Este martes, la polémica pareja bailó un vals. La peruana tuvo muchos problemas para presentarse “femenina”, por lo que accedió a interpretar a un personaje durante la pista, pero en los ensayos mostró desinterés y renuencia a presentarse como le indicaron.

“Hoy baila una princesa, no Laura Bozzo”, anunció al presentarse a la pista, pues la conductora argumentó que sus maneras no son delicadas. Bozzo se conmovió mucho porque el baile le recordó a su juventud.

Video: Twitter/@programa_hoy

“Sé que están comprometidos, sin embargo, los niveles de las otras parejas ya están muy disparados”, inauguró la ronda de críticas la conductora Andrea Legarreta, quien dejó en claro que no es nada personal, pero que ambos ya no deberían ser parte de la competencia.

Después fue el turno de Latin Lover, con quien la peruana ha mantenido fuertes discusiones cuando el ex luchador le expresó la crítica sobre sus presentaciones, y esta vez no fue la excepción. Luego de que el también modelo hablara por unos minutos, Bozzo se desesperó y le pidió que “no le diera tanta vuelta”.

Ante ello, el actor no evitó mostrar molestia y prefirió quedarse callado, pero Galilea Montijo refirió que la producción le solicitaba que diera su veredicto, a lo que respondió: “Si hablo, me interrumpe”. Montijo le solicitó entonces a Bozzo que guardara silencio, lo que fue en vano porque Latin no dudó en otorgarle la palabra a Lola Cortés.

Los jueces han tenido muchos roces con Laura Bozzo. (Foto: @programa_hoy/ Twitter)

Para sorpresa de todos, Lolita Cortés empezó su turno con el cuestionamiento sobre por qué Laura no se sentía femenina. La conductora de Laura en América contó la razón por la cual considera que su personalidad no va con esas características: ”Desde muy niña, yo era una persona que era muy salvaje, mi madre le castigaba porque ella decía que yo tenía que ser femenina”, explicó la concursante.

“La juez de hierro” le comentó que en realidad se veía muy bien, que su vestuario le sentaba muy bien e incluso le dijo que se veía hermosa. ”Algo no hemos roto que necesitamos romper para poder avanzar”, sentenció la ex jueza de La Academia.

En cambio, el regaño del día le correspondió a Raúl Sandoval, quien según Cortés fue el responsable de que la pareja no llegue a semifinales. “Tú lo echaste a perder, tú eres el culpable de que no lleguen a la semifinal”, le espetó Lola Cortés al cantante, lo que creó gran controversia con los demás jueces.

Michelle Vieth y Silverio Rocchi han demostrado el alto nivel que tienen en la pista. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

El día de hoy también se presentaron Michelle Vieth y Silverio Rocchi, la pareja que se está posicionando como la favorita del show por el público. La sensual pareja interpretó un baile de quebradita con pasos muy complejos y complicadas cargadas que dejaron a todos sorprendidos.

“No habíamos visto acobracia como la que hemos visto hoy. Nadie se había atrevido a hacer lo que están haciendo ustedes”, fue el comentario de Lola Cortés que desató las lágrimas de la protagonista de Mi pequeña traviesa, pues la actriz se ha esforzado mucho e incluso ha tenido fuertes accidentes a lo largo del show.

En total, la pareja acumuló 29 puntos, lo que los ha colocado al frente en la tabla de posiciones, calificaciones previas a la final.

SEGUIR LEYENDO: