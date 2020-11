¿Un guiño a su romance con Sebastián Yatra?: Danna Paola cambió la letra de su canción “Mala Fama” y causó polémica

Danna Paola pudo haber hecho un guiño a un posible romance con Sebastián Yatra en su canción "Mala Fama" (Foto: EFE/ Chino Lemus)

La cantante mexicana Danna Paola volvió a dar de qué hablar luego de su presencia en los Kid´s Choice Awards de Nickelodeon, que tuvieron lugar este tres de noviembre. Esto luego de que cambiara la letra de su canción “Mala Fama" la cual cantó como solista. Mientras, en compañía con el colombiano Sebastián Yatra, cantó la canción “No bailes sola”.

Y es que una de las partes en las que la cantante cambió parte de la letra de la canción es en donde hace una referencia hacia su posible romance con Ozuna y Sebastián Yatra, en lo que fue considerado por muchos a una posible pista que demostraría que sí tuvo un romance con el colombiano. Así lo se ven las comparaciones de la letra original de la canción en comparación con la que cantó en los premios Nickelodeon:

Que si me fui con Maluma, no; dicen que Yatra y Ozuna, no; yo duermo sola en mi cama

Danna Paola se ha reunido con Sebastián Yatra durante la estancia que este último tuvo en México como lo demuestra la foto que se tomaron con Diego Boneta (Foto: Instagram @dannapaola)

Mientras que la que cantó durante la premiación tiene el siguiente cambio en la letra:

Que si me fui con Maluma, no; dicen que Yatra y Ozuna… maybe (quizás); yo duermo sola en mi cama

Esto causó que los seguidores de la cantante volvieran a despertar el rumor de que Sebastián Yatra sí pudo haber tenido un romance con Danna Paola poco tiempo después o durante el romance que tenía con la cantante Tini Stoessel. De hecho, esta misma canción “Mala Fama” ya había sido usada como una posible referencia por la argentina para arremeter con la reputación que tiene Danna Paola. En aquélla ocasión así lo dijo en una de sus publicaciones en Twitter:

Ahora ya entiendo su mala fama... pero el que la hace tarde o temprano la paga #Duele

Tini Stoessel ya había arremetido contra la cantante mexicana aprovechando el nombre de "Mala Fama" (Foto: Especial)

Por su parte, Danna Paola aclaró directamente que no tiene ninguna discrepancia con Tini Stoessel y afirmó que la respeta mucho por la trayectoria que tiene en la música. Así lo dijo durante una entrevista para el programa Suelta La Sopa, de la cadena Telemundo:

Yo la respeto muchísimo, me encanta su música. Yo creo que estamos en un punto en el que tenemos que respetarnos, aunque no la conozca personalmente o no sea mi amiga, hay un respeto de por medio por el simple hecho de ser mujer

Y es que más allá de la parálisis que dejó el coronavirus en la vida de quienes se dedican a la industria del espectáculo, la cantante dijo que para ella ha sido un año de mucho crecimiento y, luego de recibir el premio Blimp a la mejor artista mexicana del momento, Danna Paola agregó las siguientes palabras:

Hemos trabajado muchísimo este 2020, me hace sentir muy orgullosa el ser mexicana y llevar a México a todo el mundo<b>, </b>gracias por crecer conmigo

Danna Paola dijo que le sorprendió el éxito que tuvo su contenido durante la pandemia de COVID-19 (Foto: Archivo)

Danna Paola recientemente habló sobre el papel que ha tenido como una de las artistas que más ha salido a relucir durante la pandemia. Fue, de hecho, en una entrevista con Infobae México, que la cantante habló sobre lo raro que fue para ella ser uno de los puntos de referencia del espectáculo en una etapa en la que todo se encontraba detenido por el COVID-19. Así lo dijo:

Era complicado retomar eso rápido (los conciertos programados), pero unas cosas por otras porque no me hubiera dado tiempo de meterme tres meses al estudio a para acabar el álbum y me estoy dando tiempo de que salieran hasta más canciones. Además este año no sé cómo le hicimos, porque estoy muy sorprendida de que lo hayamos logrado y que llevemos nueve videoclips en lo que viene del año, sacar canciones cada semana, colaboraciones, hacer promoción, ha sido todo muy loco, pero creo que por algo pasan las cosas y a mí me ha dado la oportunidad de exponerme como cantante, como la artista de la pandemia

En lo general, Danna Paola dio las gracias de que todo haya salido mejor de lo que esperaba ,a considerar por la crisis de la pandemia, y afirmó que ya está preparando nuevos éxitos para poder satisfacer a sus seguidores con lo que más le gusta hacer: la música y la actuación.

