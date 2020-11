Danna Paola mostró su molestia porque siempre la relacionan con hombres: “¿Por qué no con chicas?”

Este viernes, Danna Paola dijo a sus seguidores que por fin iba a presentarles a la persona con la que estaba saliendo (Foto: Instagram @dannapaola)

La vida romántica de Danna Paola es un misterio. La actriz mexicana se niega a hablar de sus relaciones amorosas, y protege con recelo su intimidad. Quizás por eso, sus fans y los medios de comunicación insisten en descifrar los acertijos de su corazón, mientras que ella responde divertida con bromas, adivinanzas indescifrables o evasivas.

Solo en los últimos meses, la ex protagonista de Élite fue relacionada con el actor chileno Jorge López, el cantante colombiano Sebastián Yatra, o su famoso Pablo, el español que la inspiró a escribir “Oye Pablo”, uno de sus éxitos más famosos. Y aunque no está indignada por las versiones que la vinculan con uno u otro artista, este fin de semana sí mostró su molestia porque sus supuestas parejas siempre son hombres, y nunca chicas.

“Comiéndome un gran helado de matcha les voy a dar mi opinión y mi pensamiento del día de hoy. ¿Por qué solamente a las mujeres nos relacionan con chicos? ¿Por qué no con chicas también? Hablemos un poco de la diversidad, ¿no? Estoy a favor como bien saben del amor universal y creo que es superimportante, y en este rollo del feminismo realmente pensar que hay que normalizar las relaciones de amigos entre chicas y chicos”, dijo la cantante, el pasado viernes 20 de noviembre, a través de sus historias de Instagram.

Con una sonrisa, Danna Paola anunció a sus más de 28 millones de seguidores que, después de mucha insistencia, iba a presentarles por fin a la persona con la que estaba saliendo: “Tiene un gran nail-art”, dijo mostrando a su amiga, y refiriéndose a la forma en la que llevaba pintadas las uñas.

“Básicamente siempre salimos”, contestó su acompañante, también riéndose.

La actriz mexicana pidió ser "un poco más abiertos de mente", especialmente ante las presunciones que adoptamos cuando se trata del amor (Foto: Instagram de Danna Paola)

La intérprete de “Mala Fama” explicó que los medios de comunicación, cuando la ven con una chica, asumen siempre que es su amiga. Y por eso, lanzó un mensaje y pidió normalizar las relaciones amorosas entre mujeres.

“Normalicemos esto. En que, qué tal si yo estoy comiendo con una amiga, y solamente es porque las chicas solo tenemos amigas, no es tu pareja. ¿Y qué tal si esa mujer tiene preferencia sexual por mujeres? No solo nos relacionen con chicos, seamos un poco más abiertos de mente y respetemos un poco la decisión de cada persona y seamos un poco más abiertos al amor, a opinar, y a relacionarnos con las personas”, expresó.

Tras esto, reveló que no hablaba de ella, ni de su caso personal, pero insistió en que hay que aceptar con naturalidad que dos chicas tomándose un helado pueden tener sentimientos románticos entre ellas, y no ser solamente “amigas”.

“Es un tema que me pregunto mucho... Que el mundo es muy machista y solo las mujeres tienen “amigas”. Y no es así, puede que la preferencia de esa mujer sean las chicas”, concluyó la actriz.

Defensora de los derechos LGBTTTI

En junio, publicó el sencillo "TQ Y YA", en honor al amor en todas sus formas (Foto: Instagram de Danna Paola)

Esta no es la primera vez que Danna Paola habla públicamente para defender el amor universal, ya que siempre se ha pronunciado por la diversidad sexual. En junio, la cantante hizo un guiño a la comunidad LGBTTTI, y lanzó a través de las plataformas musicales el tema “TQ Y YA”, que contiene un poderoso mensaje a favor del amor en todas sus formas.

“Voy contigo, yo voy; sin religión, sea izquierda o derecha, sin reglas como un Koi. Se muy bien quién soy, y si me dan doy. Me da igual lo que pienses, AMOR ES AMOR”, dice un fragmento de la canción.

Horas antes de su estreno, la actriz confirmó en una transmisión en vivo que el sencillo lo había escrito con todo el amor y el respeto hacia la comunidad LGBTQ+.

“‘Amor es amor’ es una frase muy potente de mi canción y es que yo voy con esa bandera igual, porque a mí no me importa lo que diga la gente sobre mí, como a ustedes no debería importarles lo que digan o que van a pensar los demás sobre tu sexualidad o de quién te enamoras”, exclamó.

