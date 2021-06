“Old”: de qué se trata el nuevo thriller protagonizado por Gael García Bernal

Con Old se establece el regreso del mexicano a la pantalla grande desde Wasp Network Foto: Universal Studios

La nueva producción del director M. Night Shyamalan será protagonizada por el actor mexicano Gael Garcia Bernal. Este filme se estrenará el 23 de julio en Estados Unidos. Aún no hay una fecha de estreno fijada para Latinoamérica, pero se espera que llegue igualmente durante el verano del 2021.

Old es un nuevo thriller inspirado en la novela gráfica francesa Sandcastle de Frederik Peeters y Pierre Oscar Lévy, en donde una familia durante sus tropicales vacaciones descubre una playa alejada para elajarse durante unas horas, pero hay algo que los hace envejecer rápidamente y reduce sus vidas completas a un solo día. Se dice que este nuevo proyecto jugará con la mente y la percepción de los espectadores.

Old se estrena el 23 de junio en cines de Estados Unidos Foto: Universal Studios

La película cuenta con un cast internacional de lujo en donde podremos disfrutar de las actuaciones del ganador del Globo de Oro Gael García Bernal,Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung, Nikki Amuka-Bird, Abbey Lee, Embeth Davitz, Alex Wolff, y más.

Con Old se establece el regreso del mexicano a la pantalla grande desde Wasp Network, del director Oliver Assayas de 2019, en donde compartió escenas con Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Ana de Armas y Wagner Moura.

Shyamalan escribió, dirigió y produjo Old, al lado de Ashwin Rajan y Marc Bienstock como productores. Con respecto al libro y la adaptación el director ha mencionado lo siguiente: “Sandcastle verdaderamente inspiró mi cinta Old. Es una novela gráfica de ciencia ficción y profundo misterio que está ilustrada excelentemente y con suma humanidad. Su temática de envejecimiento me tenía pensando acerca de mis padres e hijos y cuán rápido se va todo. Desde el momento en que leí esto, fui cambiado”.

ElThriller psicológico es el género que ha caracterizado al director en sus diferente producciones REUTERS/Henry Nicholls/File Photo

Durante el Super Bowl de 2021 se proyectó un adelanto de la película, en donde se pudo apreciar la buena dosis de terror y suspenso que contiene, algo que ha caracterizado al director a lo largo de su carrera.

A través de su cuenta de Instagram, Gael García Bernal compartió el tráiler de la película y publicó un mensaje en donde expresó lo emocionado que se encuentra por este nuevo proyecto. “Queridos y queridas: feliz de mostrarles el tráiler oficial de #OldTheMovie @oldthemovie Esperamos que lo disfruten. Hugs/abrazos y cariño”, escribió el actor.

En este primer adelanto se puede ver al actor mexicano en compañía de Thomasin McKenzie, a quien se le recuerda por su actuación en la ganadora del Oscar como Mejor Guión Adaptado Jojo Rabbit, en una playa paradisiaca en la que se encuentran de vacaciones, pero su estancia se torna complicada hasta convertirse en una pesadilla después de que sus hijos comenzaron a envejecer en cuestión de segundos justo frente a sus ojos.

Old está basada en una novela gráfica francesa Foto: Universal Studios

M. Night Shyamalan es conocido por haber producido, escrito y dirigido éxitos como El sexto sentido, Signs, Split, Lady in the Water, entre muchas otras más. También trabajó en las dos temporadas de la serie de terror psicológico Servant para Apple TV Plus; al igual que con Gael Garcia, este film es el regreso de Shyamalan a la pantalla grande después de Glass de 2019.

Por otra parte, la actriz Thomasin McKenzie este año estrenará dos películas, además de la cinta de Shyamalan, en octubre es la coprotagonista de Anya Taylo-Joy en El misterio de Soho.

SEGUIR LEYENDO: