“Significa la despedida para siempre”: Héctor Suárez Gomís recordó a su padre a un año de su muerte

"¿Cómo hago para dejar de sentir tanto dolor?", se preguntó Héctor Suárez Gomís sobre la muerte de su padre (IG: pelongomis)

Hace exactamente un año que el legendario actor Héctor Suárez murió dejando un enorme hueco en el mundo de la comedia. Tras años de lucha contra el cáncer que le fue diagnosticado en 2015, el famoso perdió la batalla y su hijo relató a detalle cómo fue el momento de su deceso.

De acuerdo con Héctor Suárez Gomís, actor, conductor y escritor, su progenitor murió tranquilo. Sus familiares le avisaron que había muerto y rápidamente fue hacía él.

Describió que al verlo en su cama tranquilo, decidió acostarse a su lado. Sería la última vez que estuviera cerca de él, pues instantes más tarde sería cremado y sus cenizas aún habitan en la capilla de la familia Suárez.

“El dos de junio significa la despedida para siempre de mi papá. Describo a mi papá siempre con esa gran energía aunque lo veo inerte, acostado en su cama. Mi hermana fue a tocar la puerta de mi cuarto. Eran las siete, siete con veinte. Nunca revisamos bien la hora”, dijo Héctor Suárez Gomís en exclusiva para Venga la Alegría.

Infobae

Pese a las grandes diferencias que tuvieron padre e hijo, Gomís recuerda que reposó junto al cuerpo de su padre por unos minutos. Le expresó un último adiós y le dio las gracias por todo lo que había hecho por él.

“Fue mi hermana a tocarme la puerta de mi cuarto solo para decirme: ‘mi papá ya no respira, ya no respira’. Llegué a su cuarto, me acosté junto a él, hubo unos 20 minutos en los que le agradecí todo lo que había hecho por mí”, recordó el conductor.

Después de que los médicos que acudieron al hogar confirmaran su muerte, y procedieran a ponerlo en un saco de cadáveres, Gomís recuerda que fue a una pequeña galería que había hecho su padre para guardar todos sus recuerdos, vestuarios de sus personajes más famosos, así como premios que ha había amasado por su trayectoria humorística.

El autor de El Pelón en sus tiempos de cólera, relató que fue toda un odisea regresar a ver a su padre para darle acompañamiento en sus últimos días. En ese momento, la pandemia había restringido las fronteras en casi todos los países del mundo. Encontrar un vuelo, dijo, fue meramente suerte.

Héctor Suárez Gomís reveló hace tres meses el padecimiento de su padre (Instagram pelongomis)

“Mi papá estaba muy mal, el domingo 24 (de mayo) fue la última vez que hablé con él, me dijo: estoy hasta la madre con las medicinas, quiero meterme en la cama, campeón. Aquí me quiero quedar en mi cama y me quiero quedar aquí hasta que me muera”. Fueron de las últimas palabras que le dio su padre.

“Enseguida busqué vuelo, la pandemia estaba con todo, solo había un vuelo de Miami a México, de ahí me fui a Cocoyóc. Cuando lo vi, apenas estaba consiente, le dábamos agua con una gasa o con vasito entrenador”, dijo Gomís sobre los momentos agonizantes de su padre.

Héctor Suárez nació en la Ciudad de México el 21 de octubre de 1938, murió a los 81 años de edad. Durante su carrera como actor y comediante protagonizó títulos clásicos de los espectáculos en México como Lagunilla, mi Barrio y El Mil Usos.

Hizo historia en Televisa gracias al programa ¿Qué nos pasa? y años más tarde gozó de gran popularidad con La Cosa y La Cosa en Familia. Algunos de sus personajes más recordados son el “No Hay”, “Doña Zoyla”, “Tomás” y “El Flanagan”. En una entrevista de 2017 con Adela Micha, Suárez aseguró que él no se consideraba un comediante, sino un actor.

“Yo no me considero cómico, nunca me he considerado cómico, me lo dicen, no me molesta, lo juro, me tiene sin cuidado, pero yo soy actor, preparado de escuela. Tengo una cantidad de estudios atrás con Jodorowsky, Ancira”, llegó a precisar Suárez.

Durante mayo de 2020, a través de su cuenta de Twitter, Héctor Suárez compartió un video de su cuenta de TikTok, en donde debutó en abril.

SEGUIR LEYENDO: