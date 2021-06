La verdadera razón por la que Lupillo Rivera se quitó el tatuaje de Belinda

Belinda y Lupillo RIvera trabajaron juntos en La Voz de TV Azteca (Foto: Instagram)

Lupillo Rivera al fin se quitó el rostro de Belinda, un polémico tatuaje que plasmó en la parte interna de su brazo izquierdo cuando sostenía un breve romance con la cantante española.

El día de ayer, el periodista Álex Kaffie comentó en su matutino que le llegó información sobre que “EL Toro del Corrido” se había quitado el tatuaje de la intérprete de “El sapito” faltando a su palabra, pues en una entrevista pasada para el mismo medio, Rivera aseguró que no se lo quitaría porque lo prometió.

No obstante, a horas de que se diera a conocer la impactante noticia, un tatuador de Ciudad Guzmán, Jalisco publicó una fotografía en su cuenta de Instagram @tanke_rules a lado de Lupillo Rivera y un texto en donde aseguró que fue el encargado de eliminar el rostro de Belinda.

“Tuve la suerte de cubrirle un tattoo a mi compa @lupilloriveraofficial, ¿adivinan cuál fue? #belinda”, escribió.

A pesar de que se atribuyó como el responsable de la transformación, no dio detalles sobre el nuevo grabado que eligió el interprete de Grandes Ligas para cubrir el rostro de su ex pareja.

Sin embargo, el periodista de espectáculos aprovechó el espacio para detallar cómo ocurrió. De acuerdo con las declaraciones de Kaffie, Lupillo se quitó el tatuaje el pasado 11 de mayo, a poco más de una semana antes de que Belinda y Christian Nodal anunciaran su compromiso.

Durante el programa Sale el sol, Álex Kaffie relató que Lupillo Rivera y su actual pareja, una mujer que llamada Giselle Soto, viajaron al estado de Jalisco debido a que el padre de Giselle falleció el 9 de mayo. Fue en el sepelio de su suegro cuando el hermano de Jenni Rivera le prometió a su novia casarse con ella y quitarse el tatuaje.

El jalisciense aseguró ser el responsable de tapar el rostro de Belinda (Captura: @tanke_rules/Instagram)

“Le hace dos promesas, ´me voy a casa contigo aquí ante la tumba de tu papá, bueno, ante la tumba de tu padre fallecido te prometo esto y también lo que me has venido insistiendo, borrarme el tatuaje de Belinda´”, contó.

De igual manera, el periodista de espectáculos comentó que es de su conocimiento que Lupillo y su pareja ya viven juntos en Estados unidos.

Fue en el año 2019 cuando El “Toro del corrido” y la intérprete de “El Sapito” se conocieron durante las grabaciones del reality La Voz México. A raíz de su cercanía, iniciaron un romance que no duraría más de cinco meses. Su noviazgo se mantuvo en secreto y sólo mostraban pequeños actos de cariño ante las cámaras del show aunque en algunas ocasiones fueron vistos juntos fuera del set.

Lupillo Rivera y Giselle Soto ya viven juntos

Durante la relación Lupillo presumió que se había hecho un tatuaje en su brazo en honor al cariño que le tenía a la actriz de la telenovela infantil Cómplices al rescate. Por su acción fue duramente criticado, pues desde aquel entonces los usuarios de internet recordaron que el mago Criss Ángel, ex novio de la española, también se marcó “Beli” en su pecho.

Tras su repentino rompimiento, el cantante de 49 años aseguró, para el programa De primera mano, que no pensaba en quitarse el tatto porque le había hecho una promesa a Belinda. No obstante, dejó abierta la posibilidad de taparlo cuando dijo que sólo lo haría por petición de su actual pareja.

A día de hoy se sabe que tanto Rivera y el mago profesional trabajaron su tatuaje para tapare su verdadero significado. No obstante, que las ex parejas de Belinda se tatuaran algo referente a ella llamó la atención del público puesto que su prometido también se marcó el pecho con sus ojos.

