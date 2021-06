“Si nos dejan”: la colaboración de Belinda y Nodal, la pareja del momento

Foto: Instagram @nodal

A tan solo una semana de haber anunciado su compromiso, Belinda y Christian Nodal adelantaron en redes sociales su más reciente colaboración como pareja y los fanáticos agradecen que sean una nueva versión de Si nos dejan en homenaje al clásico de José Alfredo Jiménez para la más reciente producción de Televisa y Univisión del mismo nombre.

El 1 de junio se estrenó la nueva telenovela, protagonizada por Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas, en la cual ambos vivirán un gran romance que tendrá que atravesar los prejuicios de la sociedad. Para satisfacción de los fanáticos de la producción televisiva y de la pareja, el nuevo sencillo es el título principal del programa.

“Ya perdí la cuenta de las veces que he escuchado esta canción”, escribió una usuaria en una de cuentas que existen en Instagram para celebrar el amor entre los cantantes.

En tanto, en la cuenta de YouTube de Nodal, sus fanáticos esperan más colaboraciones de ellos, según sus seguidores, sería el dueto del año, en el contexto en el que están a punto de casarse.

“¡Wow! Qué divina y hermosa versión Si nos dejan interpretada por los ahora prometidos Christian y Beli. Excelentes voces, les quedó como anillo al dedo. Necesitamos un video oficial”, escribió un usuario de YT tras el lanzamiento del sencillo e Ironizó con la noticia de que los famosos se consumarán en matrimonio.

Los seguidores de la pareja anhelan un video musical que a acompañe a esta versión de la canción romántica. Esperan un clásico vídeo al estilo ranchero en locaciones como un pueblo mágico.

“Amerita video, contexto de época, él vestido de charro y ella mexicana elegante. Con coqueteos sutiles y de escenario un pueblo mágico tipo San Miguel de Allende”, expresó una internauta sobre sus deseos de un clip musical.

Al tiempo, los internautas recordaron que la pareja tiene significancia para muchos, pues han marcado generaciones. En el caso de Belinda, su trayectoria como cantante y actriz ha hecho que el público le guarde cariño.

“Qué hermoso se escuchan, la neta soy fan de Nodal desde que comenzó, pero crecí con Belinda y qué Bonito amor tienen este par”, fue otro de los halagos que se puede leer en la sección de comentarios del sencillo.

Según la misma firma, el diamante está valuado en USD 3 millones

En tanto, sobre su compromiso, hace siete días, la princesa del pop homologó la misma publicación que su prometido para anunciar su unión en matrimonio. Con un post en Instagram donde se les ve abrazados, pusieron fin a muchas tensiones para asegurar que su compromiso va en serio y dará el siguiente paso.

“Una imagen dice más que mil palabras. La mujer más feliz del mundo”, expresó Belinda en su red social, al tiempo dejó lucir su anillo de compromiso que según datos trascendidos, vale una fortuna y es de las piezas más cotizadas de la joyería que existen al momento.

El diseñador del anillo de los recién prometidos, Belinda y Christian Nodal, aseguró que el cantante regional no quiso escatimar en gastos y en ningún momento se acercó la la joyería buscando regatear o pagar en pequeñas mensualidades la costosa sortija que le entregó a su pareja como muestra de su compromiso.

Contrario a lo que se dijo sobre la compra del anillo valuado en más de tres millones de dólares el diseñador de Angel City Jewelers, joyería en donde el cantante encargó el accesorio, Nodal buscó el mejor diamante y aceptó el precio, por muy alto que fuera.

“Vino, pagó, se pagó el total, todo, no quiso bajarnos precios, no. No regateó”, dijo Omar Rosales al programa El gordo y la flaca. Agregó que el intérprete de Botella tras botella llevaba cerca de 3 meses trabajando en conjunto con la joyería, diseñando la sortija perfecta para su novia.

