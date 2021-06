La verdad detrás del día que Jenni Rivera desheredó a “Chiquis”

Antes del inesperado deceso de Jenni Rivera, salió a relucir una supuesta infidelidad de Esteban Loaiza con su hija Jenni Rivera, Chiquis y (Foto: Especial)

En torno a la auditoría que puso en disputa a la familia Rivera, Juan Rivera confesó que “Chiquis” no figura en el testamento de Jenni Rivera porque en aquel momento “La Diva de la banda” llegó a pensar que Esteban Loaiza y su hija la traicionaron.

La interprete de Basta Ya murió en un accidente aéreo en diciembre del año 2012 mientras se trasladaba del norte del país a la Ciudad de México. Semanas antes del suceso, se corría el rumor de que su esposo Esteban Loaiza le fue infiel con su propia hija, la también cantante “Chiquis” Rivera, lo que ocasionó su distanciamiento y un divorcio.

En torno a la investigación que rodea a Rosie Rivera por ser la albacea de los bienes de la cantante, su hermano Juan Rivera reveló las causas por las que “Chiquis” no aparece como beneficiaria en el último testamento de “La diva de la banda”.

De acuerdo el testimonio que dio para Ventaneando, Jenni dejó afuera a su hija porque llegó a creer que su marido y ella estuvieron un encuentro amoroso.

Infobae

“Cuando Jenni se fue de aquí estaba molesta conmigo porque ella pensó que “Chiquis” había hecho algo equivocadamente. Yo le dije a mi hermana que estaba gravemente equivocada y que yo no iba a apoyar una decisión que dañara tanto a un ser querido mío”, declaró.

Al principio, el también cantante dijo desconocer las causas, pero después comenzó a hablar sobre el tormentoso escándalo en el que se vio envuelta su hermana y su sobrina. Recordó que en aquel momento se puso del lado de Chiquis porque consideró que todo había sido un error y no quería afectarla.

“Yo creo que mi sobrina sí merece algo de la fortuna de mi hermana Jenni, trabajó muchos años, hizo crecer en gran parte la empresa de mi hermana, ella protegía a los niños mientras Jenni trabajaba. Se cometió un error o no, no sé, yo pienso que no sucedió”, comentó.

Su matromonio con Rivera terminó en medio del escándalo.

Fue en 2008 cuando Jenni Rivera conoció al beisbolista Esteban Loaiza. Iniciaron una relación y dos años más tarde se casaron en una majestuosa ceremonia a la que asistieron 800 invitados aproximadamente. No obstante, se divorciaron en 2012 después del escándalo de infidelidad que protagonizó Loaiza y “Chiquis” Rivera.

Juan Rivera dio a entender que Jenni murió creyendo que la infidelidad había sido real, por lo que decidió sacar a la cantante de 35 años del testamento. Para ello, visitó a su abogado, quien la aconsejó pensarlo bien y regresar dos semanas más tarde para plasmarlo y así lo hizo.

El intérprete estadounidense explicó que él nunca ha leído el testamento de su hermana, pero por parte de Rosie y sus sobrinos sabe que son los propios hijos de “La Diva” quienes acordaron darle un porcentaje a la ex de Lorenzo Méndez.

Aparentemente, fue Chiquis Rivera quien mandó a hacer la auditoria Fotos: Instagram @chiquis/@rosierivera

“El fondo que dejó Jenni se reparte entre los cuatro hijos porque “Chiquis” no fue dejada ahí (...) los niños siempre han querido darle ese lugar a “Chiquis””, declaró.

El también hermano de Lupillo Rivera dijo que mantiene su postura y seguirá apoyando a su sobrina. No obstante, aseguró que el problema mediático que actualmente están viviendo por la auditoria de Jenni Rivera Enterprises (JRE) se debe a que los hijos de la cantante lo hicieron público.

Tras la muerte de la compositora, Rosie Rivera fue asignada como la albacea de sus bienes por propia voluntad de Jenni. También se ha hecho cargo de suministrar a sus sobrinos con el dinero necesario hasta que tengan edad para manejarlo por sí mismos.

A casi 10 años del deceso, Rosie renunció al cargo por lo que actualmente está enfrentando una investigación detallada.

