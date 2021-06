Juan Soler decidió no vacunarse y estas fueron sus razones

Juan Soler dijo que no se vacunará porque, según él, el Coronavirus no existe (Foto: Juan Vicente Manrique / Infobae)

El actor argentino Juan Soler declaró que ha decidido no inmunizarse contra el COVID-19 a pesar de que puede representar un impedimento para conocer a su recién nacida nieta.

Soler declaró en entrevista con el programa Hoy que no ha podido regresar a su país para conocer a Alfonsina, quien tiene tres meses de edad. Culpó al gobierno de Argentina de no poder acercarse a su hija y a la bebé debido a que sus fronteras están cerradas como medida preventiva contra la propagación del Coronavirus.

“El gobierno de Argentina es una porquería, estamos con un problema enorme, entrar o salir. No sabes si puedes entrar y después salir de nuevo. Quitaron todas las aerolíneas, entonces hay sólo una [...] que es un desastre. Entonces sí, no he podido conocer a mi nieta todavía”, comentó el actor.

A pesar de que comprende que es debido a la actual pandemia por lo cual no ha podido regresar a su país de origen, dijo no querer vacunarse y sus razones han provocado comentarios en su contra y algunos otros en los que lo invitan a cooperar en la lucha contra el COVID-19.

Según dijo Soler, no busca explicar el porqué tomó esta decisión, porque no vale la pena, pero sí hizo algunas declaraciones al respecto: “prefiero no hablar del tema porque después les voy a decir que no se vacunen, que es una mierd* la vacuna, que es una porquería, que todo es una mentira, que no hay que vacunarse porque no que están haciendo... pero, ¿para qué eso?”.

Algunos de los comentarios en la entrevista publicada por el matutino de Televisa a través de la plataforma de YouTube, pidieron que el video fuera bajado de la plataforma debido a que el actor estaría desinformando con sus palabras, otros lo criticaron directamente a él por hablar sin supuestamente querer hacerlo.

“Es una irresponsabilidad no vacunarse contra el covid”, “Mejor no abras la boca en contra de las vacunas. En un país con más de 200,000 muertos tus palabras no vienen bien y más bien resultan irrespetuosas. Dedícate a las novelas”.

Otros internautas también respondieron a los comentarios de apoyo a Soler: “O sea, ¿si eres guapo no te debes vacunar?, o ya no entendí. El problema es que es irresponsable. Es un virus muy contagioso y yo que ya viví la enfermedad, de verdad que no es agradable”.

Otras celebridades como Paty Navidad y Miguel Bosé también se han proclamado en contra de las vacunas contra el COVID-19 debido a que simpatizan con teorías en las que se asegura que la inoculación está hecha con fines tecnológicos, aunque no niegan la existencia del virus.

Actualmente, de Latinoamérica, Argentina es uno de los países que han reportado una gran alza en sus contagios, reportando el pasado martes más de 35 mil nuevos casos diarios, al igual que Brasil (más de 78 mil) y Colombia (más de 25 mil).

Esta semana la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó a la población de América del Sur debido a que en toda la región los brotes han empeorado a pesar de que la mayoría de los países está llevando a cabo una campaña de vacunación.

En México el número de contagios también aumentó considerablemente esta semana, pasando de los 932 casos reportado el lunes a los más de 6 mil casos del martes.

