“Una atleta colosal”: lloran estrellas de Exatlón México a Steph Gómez en desgarrador homenaje en “Venga la Alegría”

Entre lágrimas, buenos recuerdos y la tristeza profunda por su sorpresiva muerte como consencuencia de la COVID-19, así fue recorda esta mañana Steph Gómez, la exponente de Jiujitsu y atleta de Exatlón México que falleció ayer después de una súbita agonía provocada por la enfermedad que le arrebató la vida en tan sólo cinco días.

La deportista fue homenajeada esta mañana en un segmento especial de Venga la Alegría, donde sus compañeros Mati Álvarez, Antonio Rosique, Cassandra Asensio, Patricio Razo y Mau Wow celebraron su vida y lamentaron que perdiera la batalla contra la temible enfermedad.

Laura G, Sergio Sepúlveda, “Capi” Pérez y William Valdés también estuvieron presentes en la emotiva cápsula en la que resaltaron la calidad humana, sencillez y fortaleza con la que Steph Gómez se ganó su amistad y cariño fraterno por el que siempre la recordarán.

“Hoy despedimos a una atleta colosal, a una fuerza de la naturaleza, a una mujer que yo respetaba tanto, me imponía tanto que el día que le puse el sobrenombre de la ‘Antorcha Humana’ lo hice con mis reservas, dije ‘no se me vaya a enojar’”, dijo el conductor de Exatlón México ante la audiencia que hoy recuerda con pesar a la deportista de 29 años.





“Eso habla del respeto que le tenía, siempre quise que ese sobrenombre fuera justo y estuviera a la altura de una mujer con ese fuego interior”, añadió el locutor de TV Azteca que casi se quiebra en la emisión matutina.

Las palabras de Antonio Rosique fueron enmarcadas por una sentida despedida y un aplauso de pie de todos en el foro de Venga la Alegría, para la deportista de 29 años que fue hospitalizada hace una semana.

El conductor no fue el único en mostrar sus lágrimas en el programa de TV Azteca, también sus compañeros del equipo rojo, y principalmente azul, quienes convivieron de cerca con Steph Gómez durante dos temporadas de Exatlón México.

Mati Álvarez resaltó su luz y fortaleza a la hora de convivir con el resto de los integrantes del reality deportivo: “Estaba muy fuerte por dentro y fuera, físicamente. Pero no sé qué pasó, no me cae el 20. Es una hermana y una compañera para todos”.

Cassandra Asensio tampoco se contuvo y se mostró llorosa ante las cámaras del programa matutino, donde recordó “siempre fue una persona que irradiaba esa alegría, esa luz a todos nosotros. Todos tenemos buenos recuerdos de ella, siempre dio todo por el equipo y nos saca mucho de onda lo que pasó”.

Venga la Alegría

“Por algo pasan las cosas y nunca vamos a encontrar las respuesta de por qué ella. Sabíamos que estaba muy ilusionada porque iba a pelear el 5 de junio y son cosas que no vamos a entender nunca, nos quedamos con lo bonito, con lo que nos enseñó, nunca sabemos hasta cuando vamos a estar aquí y la mejor manera es seguirla recordando con esos momentos que nos llenó a todos”, concluyó entre lágrimas la competidora.

Patricio Razo y Mau Wow también dedicaron algunas palabras para despedir a su amiga, pero ambos destacaron que siempre encontraron una persona con gran amor y dispuesta a apoyarlos en cualquier momento.

Su deceso fue sorpresivo, hace apenas una semana fue internada en un hospital privado en Puebla, donde como guerrera buscó afrontar la temida enfermedad que deterioró su estado de salud hasta colapsar sus pulmones.

De acuerdo con lo relatado por sus familiares durante la última semana, Steph fue ingresada a la unidad médica ante la inflamación de sus órganos pulmonares y se le aplicó un tratamiento para estabilizar su oxigenación y evitar la coagulación.

“Desafortunadamente la condición de sus pulmones la agotó y la única alternativa para evitar un paro respiratorio fue intubarla”, escribió Fernando Gómez, hermano de la atleta en un mensaje en redes que circuló durante los últimos días.

Pero la lucha no fue suficiente, ayer finalmente se dio a conocer que Steph Gómez falleció después de una corta pero exahustiva lucha contra el COVID-19, ya que sus síntomas se presentaron tan sólo dos días antes de su hospitalización.

