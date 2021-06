Juan Osorio reveló que se casaría con su nueva pareja, Eva Daniela

Fotos: Instagram @juanosorio.oficial / @soyevadaniela

En diversas publicaciones recientes, Juan Osorio ha compartido su nuevo romance con Eva Daniela, el productor dijo estar enamorado y comentó que su amor lo ha vuelto a enloquecer, y así lo confirmó la tarde de este miércoles en una entrevista para Eden Dorantes.

“Soy feliz con mi pareja, es una mujer muy linda, estoy muy enamorado, y si ahorita me preguntaran si me voy a casar, me caso con ella [...] Eva solo hay una y yo soy Adán”, comentó el creador de telenovelas.

Fue cuestionado por las críticas que ha recibido por la gran diferencia de edad que tiene con su pareja, Osorio respondió que va a soportar todos los comentarios, pues él es parte del medio del espectáculo y no le importa recibirlas y lo que está viviendo con su novia, no se compara con nada.

Juan Osorio con Eva Daniela en un restaurante (Foto: captura de pantlla Instagram/@juanosorio.oficial)

“El fin de semana estuve con su papá y con su mamá y me aceptaron, son dos seres maravillosos; su papá es un ingeniero químico y su mamá una maestra, gente inteligente, que me está dando la oportunidad de que trate muy bien a su hija”, añadió el productor.

Los reporteros preguntaron si Niurka ya lo había felicitado por su nueva relación. “A Niurka le tengo que pedir consejos para que no me vuelva a fallar la cosa”, añadió provocando la risa de los periodistas.

Osorio confesó que Eva aún no vive con él, y que hay un gran respeto, y que sus hijos aceptaron muy bien la relación que mantiene con Daniela y volvió a insistir en la propuesta de matrimonio con la actriz.

Juan Osorio trabaja como productor en la telenovela "¿Qué le pasa a mi familia?" (Foto: Instagram @produccion_osorio)

Reveló que la boda será modesta. “No tengo que andar presumiendo lo que no tengo, sin embargo el amor ahí está”. También aprovechó el momento para hablar de su etapa que vivió cuando se infectó de COVID-19 y aseguró que “después del contagio de COVID que yo viví, y que estuve a punto de la muerte, dios me ha dado esta oportunidad de amar y compartirlo con mis hijos”.

El productor de ¿Qué le pasa a mi familia? destacó las virtudes de Eva Daniela, pues la considera una gran actriz y ser humano “Es una niña joven, pero muy talentosa y amorosa de repente tiene detalles, ayer fue a cocinarme porque no había comido, me invitó a su casa, y eso no es fácil para una niña de 27 años, que tenga estas actitudes habla mucho de ella, la quiero mucho y la respeto mucho”.

Finalizó la entrevista asegurando que esta vez sí sera fiel.

La pareja ha compartido historias donde hablan de los comentarios negativos que reciben: “Oye amor, nos están criticando mucho por la diferencia de edad”, y el productor responde “¿Y qué tiene?”. En los videos se hablan con mucho cariño y sobrenombres románticos, aunque decidieron no mostrar un beso entre ellos.

Juan Osorio responde a críticas por salir con joven 40 años menor que él

En otras publicaciones, Osorio aprovechó para decir que un “ángel llegó a su vida” y que, a pesar de la enorme diferencia de edades, seguirá con su actual noviazgo.

Mario Discua tuvo la oportunidad de hablar con Daniela y en el programa Todo para Mujer, ella presumió la caballerosidad del productor. “Hablando con ella también me dice ‘ay señor, Mario, lo que más admiro de Juan Osorio es que es muy caballeroso, muy inteligente, muy entregado. Tiene una pasión por su trabajo, se le nota lo detallista que es, entonces eso me gustó mucho’”, confesó Eva a Discua.

