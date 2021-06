“Ya no existe”: Lupillo Rivera ya olvidó a Belinda y se quitó el tatuaje

Belinda y Lupillo Rivera trabajaron juntos, como coaches de La Voz (Foto: Especial)

A dos años de un supuesto romance entre Lupillo Rivera y Belinda, se dio a conocer que el “El Toro del corrido” podría haberse quitado el polémico tatuaje del rostro de la española tras el anuncio de su compromiso con Christian Nodal.

Fue en el año 2019 cuando entre los pasillos de TV Azteca se corría el rumor de que dos coaches del reality La Voz México tenían un romance. Se trató de Belinda y Lupillo Rivera, quienes se conocieron durante las grabaciones del programa y fue ahí en donde nació su breve relación que duró aproximadamente cinco meses.

Su noviazgo se mantuvo en el anonimato pero, en un descuido, Lupillo mostró que se había hecho un tatuaje de la cara de Belinda en su brazo izquierdo, el cual conservó después de su ruptura. Sin embargo, a días de que Christian Nodal y Belinda anunciaran su compromiso, Álex Kaffie aseguró que Rivera ya se quitó el famoso tatuaje.

“Me contaron, de buenas fuentes, que el que ya se borró el tatuaje es Lupillo, que ya se lo quitó, ya no existe”, comentó en Sale el Sol.

El interprete de Grandes ligas no ha confirmado la noticia pero de ser verdad estaría faltando a su palabra, pues a mediados del año pasado, Lupillo Rivera declaró en una entrevista para el programa De primera mano, que no se retiraría el tatuaje porque le dio su palabra a su ex novia y sólo lo quitaría por petición de su actual pareja.

“Ese se tiene que quedar ahí porque así empeñe mi palabra y mi palabra vale”, dijo el cantante.

Es bien sabido que las últimas tres parejas de Belinda marcaron su cuerpo como acto de amor hacia la cantante, siendo Lupillo Rivera uno de ellos. Los tatuajes de sus ex parejas han causado críticas e incluso han generado infinidad de “memes” por parte de los usuarios de internet, quienes dicen que la española “marcó su ganado”.

El "Toro del corrido" se tatuó el rostros de Belinda cuando fueron novios

El primero de ellos fue Criss Ángel con quien fue pareja en el año 2016. Su noviazgo duró tan sólo unos meses y se dice que no terminó de la mejor manera puesto que en el 2017 Criss dijo que la interprete de “El sapito” era “una mujer interesada”.

Durante las semanas que estuvieron juntos, Criss se tatuó “Beli” en el pecho. Hace unos días, el estadounidense compartió en sus redes sociales una fotografía en donde presumió que logró transformar el nombre de Belinda por “God”.

El tercero es el mismo Christian Nodal, su actual novio con quien se comprometió el pasado 25 de mayo. Nodal y Belinda se conocieron en 2019 durante la gala de los Premios de la Radio que se llevaron a cabo en Dallas, Texas. Ambos formaron parte del jurado de La Voz México de 2020 en donde nació su relación.

Christian Nodal y Belinda se comprometieron en el pasado mes de mayo Foto: Instagram @nodal

La pareja quiso mantener su relación en secreto, sin embargo, Ricardo Montaner, otro de los coach, fue el primero en asegurar que los dos jóvenes tenían una relación, pues era evidente sus muestras de cariño, juegos y detalles durante las grabaciones.

Después de un supuesto rumor de ruptura debido a que los cantantes se habían dejado de seguir en sus cuentas de Instagram, el interprete de Dime cómo quieres posteó una imagen con la que enseñó que también se tatuó la mirada de su prometida en el pecho.

Con la noticia se desataron las criticas hacia la cantante, pues ya eran hombres que se habían tatuado algo referente a la cantante. No obstante, en esta ocasión, Nodal no fue el único, pues Belinda también se tatuó en honor a él. Se trató de un corazón rojo con las iniciales “CN”.

