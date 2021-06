Ignacio Peregrín destapó que su mamá rompió en llanto tras compromiso de Belinda y Christian Nodal

(Foto: Instagram/nachps)

En su cierre de campaña con la que busca convertirse en diputado federal por la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México por el Partido Verde Ecologista de México, que forma parte de la coalición Juntos haremos historia, Ignacio Peregrín, hermano de Belinda, compartió cómo tomó la familia “la pedida de mano” de Christian Nodal a Belinda, evento que causó revuelo entre el público.

“Fue una sorpresa yo creo que para todos, porque la verdad yo algo esperaba, ya lo había comentado, no sé si se acuerden. Yo los veo muy enamorados y ahora con esta noticia. No hay fecha aún de la boda y ese tipo de temas, pero yo en cuanto lo sepa yo se los digo con toda confianza”, dijo el aspirante a político en un encuentro con la prensa.

“Me habló mi hermana el mismo día que sucedió, que estaba muy contenta, que habían ido a cenar a un restaurante, que comieron comida japonesa, que les había ido muy bien. Están muy enamorados y yo lo aplaudo mucho”, añadió el joven de 25 años, quien reveló que fue Belinda Schüll, madre de ambos, quien incluso llegó al llanto por la noticia.

Foto: Captura de pantalla YouTube-MelodijoAdelaOficial

“Mi papá pues está muy contento, mi mamá también, mi mamá es un poco más sensible, entonces se puso un poco a llorar, más sensible de lo normal, pero todos muy contentos y muy felices, deseándole lo mejor a mi hermana y apoyándola siempre”, expresó.

El joven, a quien Belinda llama “Nachito”, dijo que la familia no se ha podido reunir por los compromisos laborales de la cantante, quien ahora se encuentra en Barcelona grabando la serie Bienvenidos al Edén, por tanto no han podido ver “en persona” la lujosa sortija de compromiso que el nacido en Caborca, Sonora, le entregó a quien pronto será su esposa.

“Ella está ahorita, sigue en España grabando su serie de Netflix. Yo no lo he visto (el anillo), yo hasta no ver no se los diré, yo no lo he visto, no me lo ha podido enseñar mi hermana ni mucho menos, pero eso al final del día es una muestra de cariño, una muestra de amor que todo el mundo, todos los hombres que se quieren casar lo hacen de esa manera”, expresó el también empresario, socio del bar “La chismosa”.

(Foto: Instagram/nachps)

Peregrín también contó que su hermana le ha expresado sus deseos por convertirse en madre, aunque no sabe si será en un futuro próximo: “Con mi hermana sí lo hemos platicado un par de veces, que claro que a ella le gustaría ser madre, pero en un momento, no sé si ahora sea su momento, si ella lo desee, pero claro que sí, siempre ha querido ser madre. La verdad no la había visto así enamorada, y yo lo aplaudo, estoy muy contento, la verdad”, finalizó.

Entre las polémicas que se han desatado a raíz de las elecciones intermedias del próximo 6 de junio, calificadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) como “las más grandes en la historia del país”, se encuentra el número de personalidades del medio del entretenimiento que se registraron para competir por un lugar en la Cámara de Diputados. Tal es el caso de Ignacio, quien recientemente habló acerca de lo que representa para su carrera política el ser hermano de la cantante.

Así lo dio a conocer en entrevista para Adela Micha, quien lo cuestionó acerca de “si pesa” ser el hermano de Belinda: “En este tema en específico (política) sí, pero no me importa, yo no escogí la hermana que tengo, y la amo y admiro”, respondió Peregrín.

(Foto: Instagram/nachps)

La carrera política del joven destaca por su escasa trayectoria en el servicio público y la falta de una carrera universitaria. Según la plataforma de datos de servidores públicos llamada Declaranet, Ignacio Peregrin laboró como coordinador en la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo, la cual pertenece a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Comenzó con este trabajo en mayo de 2019, después de que AMLO llegara al poder.

Cabe recordar que Belinda fue una de las figuras públicas que mostraron su apoyo a la candidatura del político tabasqueño a la presidencia, e incluso acutó en el llamado “AMLO Fest” donde el mandatario festejó su triunfo.