“Seguirá siendo nuestra Antorcha Humana”: el conmovedor adiós a Steph Gómez de su hermano

(Foto: stephaniago_ / Instagram)

La atleta de Exatlón México, Steph Gómez, falleció a causa de las consecuencias que el COVID-19 dejó en su cuerpo, el cual se debilitó en tan sólo una semana a pesar de contar con gran fortaleza física. Su lucha contra la temida enfermedad cobró relevancia durante los últimos días gracias a la voz de su hermano, Fernando, quien comunicó el proceso conforme todas las posibilidades se terminaban.

El hermano de Stephania Gómez solicitó ayuda en sus redes sociales para costear su tratamiento en un hospital privado en Puebla y así conocimos el estado real de la afectada salud de la joven de 29 años.

Steph fue ingresada a la unidad médica ante la inflamación de sus órganos pulmonares y se le aplicó un tratamiento para estabilizar su oxigenación y evitar la coagulación.

“Desafortunadamente la condición de sus pulmones la agotó y la única alternativa para evitar un paro respiratorio fue intubarla”, escribió Fernando Gómez, hermano de la atleta en un mensaje en redes que circuló durante los últimos días.

(Foto: mr151088 / Instagram)

Ayer finalmente se dio a conocer que Steph Gómez falleció después de una corta pero exahustiva lucha contra el COVID-19, ya que sus síntomas se presentaron tan sólo dos días antes de su hospitalización.

Fernando usó su cuenta de Instagram para despedirse de su hermana menor, con la que llevaba una cercana relación y a la que calificó como “una guerrera”, que aún en su ausencia acompañará a sus seres queridos con su peculiar luz.

“¡Te amo, Gracias! Encendiste en mí una flama imposible de extinguir desde el primer día que te vi en esa cuna, sigue brillando como siempre y solo tú lo sabes hacer, te voy a extrañar My hero, MyChampion, My Champi! ¡Ánimo, que el cielo está fiesta!”, escribió el joven con una fotografía en blanco y negro de Steph.

Aprovechó para aclarar que las cuentas por el tratamiento de la exponente de Jiujitsu y Crossfit fueron saldada y ya no había necesidad de continuar abonando recursos a la cuenta que se hizo para este fin la semana pasada.

Fernando también tomó la cuenta de su hermana menor para enviar un mensaje a sus 296 mil seguidores: “Mantén en tu mente el mejor recuerdo que tengas de Steph, cierra tus ojos y con mucho cariño mándale mucha luz y paz a ella y a su familia”.

Foto: Instagram @stephaniago_

“No tenemos duda de que Steph gozó la vida, fue una guerrera e inspiró a muchos, no por nada es y seguirá siendo nuestra Antorcha Humana, porque desde donde está seguirá iluminando muchos caminos con su luz”, continuó en el mensaje de redes sociales.

Agradeció a todas las personas que acompañaron a su hermana en su trayectoria deportiva e incluso en esta batalla contra el COVID-19, la cual ya no pudo ganar. “Gracias por estar al pie del cañón durante este proceso y por hoy acompañarla a ella y a sus seres queridos en alma y corazón”, sentenció.

Stephania y Fernando siempre gozaron de una gran complicidad. Hace unos días el mismo joven recordó una publicación en la que su hermana lo llamó “cómplice” y “amigo”, y en la que le recordó la importancia que tiene en su vida.

“¡Aquí estoy, atrás de ti, no me ves y yo tampoco a ti! ¡Lo que quieras soy: cómplice, amigo, hermano, esquina, fotógrafo, masajista, psicólogo, lo que tú quieras, a dónde quieras! ¡Venga Coach! @stephaniago_ te estoy esperando y por ti soy fuerte y por ti no me estoy dejando vencer por la incertidumbre por qué tu me enseñaste qué hay situaciones y experiencias difíciles pero no imposibles”, comentó desde su cuenta de Instagram.

