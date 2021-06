“Me temblaban las piernas”: cómo se enteró María Sorté del atentado que vivió su hijo Omar García Harfuch

Foto: Captura/YouTube Mara Patricia Castañeda

A casi un año de que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, sufriera un atentado, su madre, la actriz María Sorté recordó el trágico suceso y explicó que hasta la fecha se mantiene intranquila con el cargo de funcionario federal que ostenta su hijo.

En entrevista con la periodista de espectáculos, Mara Patricia Castañeda, aseguró que desde muy joven, Omar quería seguir los pasos de su padre, Javier García Paniagua, ser un policía y servir al país como un alto mando dentro de la Seguridad Pública.

“Lo recibo terriblemente mal, yo hubiera sido feliz si no hubiera seguido los pasos de su papá, pero hizo lo que su padre. Ser policía, secretario de Seguridad, desde muy pequeño, me dijo que quería ser policía. Bueno no, no, no. Hasta su esposa puso el grito en el cielo, a los 20 años él ya era papá”, fueron las reacciones de su madre al enterarse de los deseos de Omar, tiempo después estos se verían concretados.

Foto: Captura/YouTube Mara Patricia Castañeda

El funcionario llegó a decir, a poco tiempo de haber estado hospitalizado por el atentado, que los atacante podían ser presuntos miembros de la organización criminal Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según datos del propio gobierno, se les reconoce como la organización criminal más sanguinaria y despiadada, no eran como las bandas criminales hace años, intentó explicar la actriz.

“Pero di gracias de que estuvo a salvo, pero no me gustó nada. Antes me decían: había hombres muy hombres, ahora pueden involucrar a sus hijos en lo que sea. Porque no hay esa ética, ¿pero qué quieres que yo haga? Si yo estaba en previsión social de la ANDA. Ahí va esa carrera, cuando le decía que se saliera, me respondía: ‘mamá tú y yo somos creyentes de dios, ¿qué quieres? ¿Que me muera atrás de un escritorio?

“¿O que me muera salvando una niña? Y me mandaba las fotos de él cuando rescataban a una niña de los secuestradores. O una niña violada, yo le decía que otros lo podían hacer, que no podía enderezar al país, pero alguien lo tiene que tomar, alguien lo tiene que hacer”, argumentaba a su madre Omar.

Foto: Captura/YouTube Mara Patricia Castañeda

Antes de iniciar como encargado de seguridad de la capital, ya era reconocido por desmantelar bandas de secuestradores. Debido a los resultados de su trabajo, siempre le aseguró a su madre que no se retiraría.

“Bueno y pues siempre poniéndolo en las manos de Dios porque no hay otra y siempre amenazado, y yo también poniendo a toda a su familia y a mi familia en manos de Dios”, dijo la actriz desde que su hijo asumió el cargo.

Video: YouTube/ Mara Patricia Castañeda

Respecto al infame día que se registró el 26 de junio de 2020, Sorté recuerda que ha sido de las peores experiencias de su vida, pese a que le aseguraron que Omar se encontraba bien, ella no podía dejar de monitorear noticiarios y solo hasta una confirmación en medios pudo, de manera relativa, tranquilizarse.

“No, fue la cosa más terrible, la cosa más terrible cuando no trabajo soy bien perezosa, pero entra uno de mis hijos, y me dice: ‘no te asustes, Omar sufrió un atentado, pero no te asustes’ y entonces me paro pero me temblaban las piernas, prendo la tele y comienzo a ver, no podía creerlo. Todavía no me decían que estaba bien, hasta los más escépticos sabían que era un milagro porque la camioneta parecía coladera, hubo registros de armas que se encasquillaron”, recordó.

“Segundo porque corrieron, entonces yo María solo puedo darle muchas gracias Dios, porque he pedido que mande ángeles alrededor de él, porque por algo corrieron quienes iban detrás de él. Estaba cubierto con la sangre de Cristo, y sí fue terrible, el susto yo creo que no se me ha pasado, cada noche digo: ¿cómo estás mijo? y cada noche lo mismo”, dijo en entrevista la actriz.

Tras los ataques que sufrió el funcionario, el saldo fueron 19 detenidos, tres de sus guardaespaldas muertos y, aunque no Harfuch no sufrió heridas de gravedad, tuvo que ser hospitalizado y fue intervenido con una cirugía para atender lesiones menores.

