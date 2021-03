“Me tenía que desnudar con él”: Itatí Cantoral confesó haber sido acosada por un actor

En el canal de Youtube del Escorpión Dorado, la actriz confeso haber sido víctima de acoso (Foto: Instagram de Itati Cantoral)

La actriz Itatí Cantoral confesó que sufrió acoso durante su participación en una telenovela, pero no mencionó el nombre de su agresor.

En entrevista con El Escorpión Dorado la actriz contó que tuvo problemas con uno de sus compañeros de trabajo, con quien ya no volvió a trabajar. Reveló que abusó de su poder para tratar de tener relaciones sexuales con ella.

Entre bromas, la artista dijo que su acosador la chantajeó para intentar tener relaciones con ella con presión laboral, lo que ocasionó que se sintiera incómoda.

“En esta ocasión esta persona me dijo lo que tenía que hacer y si no lo hacía, me sacaba de la telenovela y que me tenía que desnudar con él y meterme en la alberca con él”.

Itatí Cantoral fue invitada en el canal del Escorpión Dorado (Foto: captura del video de Itatí Cantoral)

La actriz comenzó a hablar del tema cuando el Escorpión le preguntó si había tenido algún problema con alguien.

“Claro que sí, con un cabr*n, sobre todo con los machines. Un cabr*n que quería abusar de mí”, respondió la actriz.

Entre bromas recalcó que fue un actor con quien compartió el escenario. “Con los machines con los que a veces te toca grabar en las telenovelas, son muy cabr*nes”, dijo.

Después de la agresión buscó a los responsables del proyecto para que la asesoraran, en donde encontró la conciliación y se mantuvo el la telenovela en la que trabajaba.

Itatí Cantoral fue invitada en el canal del Escorpión Dorado (Foto: Captura de pantalla)

Además, mencionó que decidió no hablar sobre el tema debido ya que no había cadenas de apoyo como las que existen hoy en día y que en su momento pensó que la situación ya había sido resuelta.

“Para hablar de algo tan serio como eso lo debí hacer en el momento y en el momento no había Me Too!”, dijo.

La actriz dio a entender que tuvo más problemas similares después de aquella vez, pero no hablo más al respecto y continuó con la platica con el personaje interpretado por Alex Montiel.

La actriz fue invitada al canal del Escorpión Dorado (Foto: captura de pantalla)

Casos de violencia en Televisa

En noviembre del 2020 la producción de la telenovela de Televisa, La mexicana y el güero, compartió un comunicado en donde informó que tras el proceso que vive el actor Eleazar Gómez “N”, su personaje fue sustituido.

El actor continúa en un proceso legal por violentar verbal y físicamente a la modelo Stephanie Valenzuela. Por ello fue oficialmente despedido de la telenovela donde participaba hasta el miércoles 4 de noviembre, cuando fue arrestado por elementos de la policía capitalina en el departamento de su pareja ubicado en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, tras recibir el llamado de auxilio de los vecinos, quienes dieron aviso de que la peruana estaba siendo violentada.

“Respecto a los acontecimientos relacionados con el actor Eleazar Gómez, la producción se ve en la necesidad de sustituirlo en el personaje que interpreta dentro de la telenovela “La mexicana y el güero”, para lo cual realizaremos un pequeño casting en próximos días”, se pudo leer en el comunicado.

El actor fue sustituido por violencia de género (Foto: Fb/Eleazar Gómez)

La producción informó de lo sucedido en un comunicado, en donde la empresa televisora se posiciona al respecto y en contra de cualquier tipo de violencia .

“Es importante resaltar que ni Televisa ni la Producción, no apoyan ningún tipo de violencia. Los tiempos que vivimos son difíciles, nuestro trabajo debe continuar y la telenovela lo hará con las medidas pertinentes”, concluye el comunicado.

SEGUIR LEYENDO: