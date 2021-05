Cómo pagó Christian Nodal los tres millones de dólares del anillo de Belinda

Omar Rosales aseguró que el cantante pagó el anillo de compromiso en una sola exhibición (Foto: Instagram @angelcityjewelers)

El diseñador del anillo de los recién prometidos, Belinda y Christian Nodal, aseguró que el cantante no quiso escatimar en gastos y en ningún momento se acercó la la joyería buscando regatear o pagar en pequeñas mensualidades la costosa sortija que le entregó a su pareja como muestra de su compromiso.

Contrario a lo que se dijo sobre la compra del anillo valuado en más de USD 3 millones, el diseñador de Angel City Jewelers, joyería en donde el cantante encargó el accesorio, Nodal buscó el mejor diamante y aceptó el precio, por muy alto que fuera.

“Vino, pagó, se pagó el total, todo, no quiso bajarnos precios, no. No regateó”, dijo Omar Rosales al programa El gordo y la flaca. Agregó que el intérprete de Botella tras botella llevaba cerca de 3 meses trabajando en conjunto con la joyería, diseñando la sortija perfecta para su novia.

Nodal no regateo en la comprar del anillo de compromiso para Belinda (Video: Instagram / @elgordoylaflaca)

En el programa Suelta la Sopa, la presentadora Vanessa Claudia afirmó que Nodal se había endeudado al comprar el anillo de compromiso para Belinda, el cual tuvo un costo de casi 60 millones de pesos, de acuerdo con ella el cantante todavía se encontraba pagándolo puesto que es demasiado costoso.

Algunos internautas también cuestionaron cuánto pudo haber gastado el sonorense en la velada en la que le propuso matrimonio a la cantante, pues según los presentadores de Ventaneando, pagó 25,000 euros para que el restaurante Salvaje se cerrara exclusivamente para el importante evento.

A través de sus redes sociales Angel City Jewelers compartió un video en donde muestra de cerca cómo es el anillo y dan especificaciones del diamante: “Felicidades a @nodal & @belindapop... por toda una vida llena de felicidad. Diamante de 12 ct corte esmeralda... valuado en más de $3 millones”.

Detalles del anillo que Nodal le entregó a Belinda (Video: Instagram / @angelcityjewelers)

El corte esmeralda mencionado, según la firma joyera BAUNAT, es raro y sobrepone la claridad del diamante ante el brillo. Los “ct” (carat) se refiere a su peso en quilates, es decir, tendría un peso de 12 quilates.

Rosales también compartió que el cantante, en su búsqueda por lo mejor del mercado joyero, pidió que el protagonista del anillo fuera un diamante, situación que metió en aprietos a los diseñadores, pues no lo consiguieron en Estados Unidos o en algún otro país reconocido por sus piedras preciosas, Hong Kong, China fue el lugar desde donde fue comprado.

Esta no fue la primera vez que el cantante de Adiós amor adquiría algo en esta firma joyera, hace algunos años se habría acercado a comprar un también costoso collar, aunque los diseñadores no quisieron dar nombres ni precios.

Nodal no escatimó en gastos la pasada noche del 25 de mayo (Foto: Instagram @nodal)

En medio de las dudas sobre las posibilidades económicas de Christian, odontólogo jalisciense Chrystian Mejía confirmó que Nodal se sometió a un costoso tratamiento hace meses para mejorar el “diseño de su sonrisa”, por el cual el artista pagó casi medio millón de pesos:

“Una vez que ya le hicimos el diseño, que ya prácticamente terminamos, le hicimos una sonrisa espectacular, tan seguro y tan feliz se siente que ahora conquistó a una de las mujeres más hermosas de México”, añadió el médico, quien aseguró que la cantidad que le habría pagado el cantautor por sus servicios es muy alta.

Según Mejía, Nodal decidió someterse al procedimiento odontológico con él a pesar de conocer los costos con los que él trabaja. “Tengo el gusto de conocerlo y es una persona que definitivamente no escatima en gastos, (el tratamiento) sí tuvo un costo elevado. Son costos elevados, no puedo mencionarlo, pero sí es costoso”.

