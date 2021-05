Como por arte de magia: Criss Angel hizo desaparecer su tatuaje de Belinda

Con Criss Angel tuvo una amarga ruptura (Instagram)

El famoso mago estadunidense, Criss Angel, finalmente presumió en sus redes sociales que borró el nombre de “Belida” que en 2017 se había tatuado cuando sostenía un romance con la cantante. A través de su cuenta de Instagram, el ilusionista recibió el halago de sus seguidores quienes aprovecharon para aplaudir que pudo rehacer la forma de la grafía.

“Ese tatuaje de ‘Beli’ ha quedado disfrazado muy bien”, dijo una usuaria que se sigue la cuenta de Criss. Aunque la descripción de la foto es para adelantar las funciones que el escapista pronto dará. Ello en el contexto en el que se reanudan gran parte de las actividades de entretenimiento, paradas por la pandemia de coronavirus.

Al momento, la publicación del famoso tiene 11 mil 743 me gusta y sucede a tan solo una semana de que la cantante pop de México, Belinda, anunciara su matrimonio con el músico regional, Christian Nodal.

De acuerdo con la revista E! Entertainment Belinda salió con el mago cuando se encontraba en las filmaciones de la película BayWatch, mejor conocida en América Latina como Guardianes de la Bahía . La revista en una ocasión relató que el romance de ellos dos fue oficial en 2017 y que incluso la cantante llegó a interpretar canciones de su país natal a la familia de Criss.

No obstante, no ha sido el único famoso llegó al extremo de tatuarse el nombre de Belinda. Pues su actual pareja tiene los ojos de la cantante plasmados en su pecho.

Lupillo Rivera, hizo que le dibujaran el rostro de la cantante en uno de sus brazos. Este “patrón de conducta” ha llamado la atención del público, entre quienes algunos aseguran que, una vez tatuados, los hombres perderán el amor de la artista, en una nueva leyenda urbana nombrada sarcásticamente como “la maldición de los tatuajes de Belinda”.

No faltaron en las redes sociales quienes recordaran los anteriores noviazgos que ha tenido la joven artista de ascendencia española y crianza mexicana, especialmente aquel fugaz romance que sostuvo con el también intérprete Lupillo Rivera, quien ha mostrado en diversas ocasiones el cariño que sintió por Belinda.

En 2019 el hermano de la recordada diva de la banda reveló que por Belinda sintió un amor muy intenso que también surgió en el foro de televisión. “Yo conocí a Belinda en La voz. Fue una mujer que amé locamente, que realmente quise. Honestamente la hubiera bajado el cielo y las estrellas. Nunca había amado a una mujer tanto. No tengo por qué rajarme”, declaró al programa Chisme no like. Además, dejó claro que siempre la protegerá y hablará bien de ella porque, expresó: “Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida”.

“Siempre la he protegido de todas las cosas, siempre he hablado super bien de ella, nunca voy a hablar mal de ella. Toda la vida la voy a proteger. Si yo me veo mal… la gente me ha dicho que yo andaba rogándole, pues está bien, yo le anduve rogando… si yo me veo como el enamorado y el despechado, el enamorado y despechado soy. Creo que eso hace un caballero, siempre protege a la muchacha”, dijo al medio de espectáculos

Para cuando dio dicha declaración, en octubre de 2019, su relación con Belinda ya había finalizado, pero el llamado toro del corrido lleva en la piel un recordatorio de la mujer que amó. El cantante se volvió tendencia cuando se difundió una fotografía en la cual se mostraba el rostro de una mujer tatuado en su brazo izquierdo; acorralado por los medios y con la confirmación de que sí habían tenido una relación, Lupillo afirmó que sí se trataba de la cara de Belinda, y aseguró que no se quitaría el tatuaje.

