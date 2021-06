Baby Bátiz: de la contracultura sesentera a la final de La Voz Senior

Baby Bátiz (Foto: Twitter / @LaVozTvAzteca)

La pandemia trajo consigo un periodo oscuro para la música en vivo, donde los cantantes, músicos y compositores no pueden girar por el mundo, o lo hacen de manera limitada, por lo que algunos han permanecido en silencio por poco más de un año, o bien, se mantienen a flore con sencillos, discos, convivencias online y sesiones acústicas.

Entre tanta oscuridad que cada día ve más cerca la luz al final del túnel, estuvo en boca de todos una cantante famosa por sus contribuciones al blues y al rocanrol nacional en la década de los sesenta y setenta principalmente: Baby Bátiz.

De Tijuana a la CDMX, los inicios de Baby Bátiz

María Esther Medica Núñez, conocida en el mundo de la contracultura mexicana como Baby Bátiz, migró desde Tijuana, Baja California, a la Ciudad de México con el objetivo de acompañar a su hermano, el guitarrista y cantante Javier Bátiz, en su exitosa carrera rocanrolera.

Sin embargo, su carrera se remonta unos años atrás con la integración del grupo Los TJ’s junto a los amigos de su hermano, donde fue la impresionante corista en sus apenas 11 años de edad.

Al poco tiempo, y acompañada de Discos Peerless, decidió lanzarse como solista. Su primer disco se tituló Aconséjame, mamá y principalmente grabó traducciones de temas italianos.

Entre ellos destaca el tema que le da nombre al disco, original de Christine Quaite, así como versiones nacionales de “Tennesse waltz”, “L’ultimo appuntamento”, “Chiodo Scaccia Chiodo”, “D’era una volta un piccolo naviglio”, “I’ll surf delle mottonelle”, entre otros.

Conséjame Mamá, disco de Baby Bátiz con Eco Peerless (Foto: popsike.com)

Luego de varias aventuras discográficas, colaboraciones con otros artistas del circuito, permanentes grabaciones con su hermano y sencillos como “Demasiado tarde”, original de Carol King, Baby se anexó en 1979 a Las Loquettes con Norma Valdéz y Mayita Campos, quienes grabaron junto a Mister Loco, Rafael Acosta, el disco Dancing Loco Disco.

Fue hasta la década de los 90 que se atrevió a grabar de nuevo en solitario con Those Were The Days, y en 1999 lanzó Grandes Musicales con canciones originalmente de Andrew Loyd Webber.

Entrando al nuevo siglo, continúo con la producción de discos, empezando por un concierto en vivo desde el Monumento a la Revolución que fue lanzado más tarde como CD, así como el álbum De veras me Atrapaste de 2004.

Baby Bátiz, en vivo desde el Monumento a la Revolución (Foto: Mercado Libre)

Desde entonces, Baby no ha parado de tocar e diversas facetas que van desde sus colaboraciones con Javier, hasta coros de diversos artistas reconocidos y miembros de la escena rocanrolera, incluida una presentación con Deep Purple en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Su trayectoria no es fácil de resumir, pues lleva más de 50 años rolando por toda clase de escenarios: desde grandes festivales, hasta pequeños cafés cantantes, bares, antros y un sinfín de los llamados hoyos fonkis donde fue relegado el rock tras el festival de Avándaro, Rock y Ruedas.

Sin embargo, la pandemia pudo haber significado para ella un freno al estilo de vida que tanto disfruta, por lo que decidió buscar una nueva oportunidad para desplegar su música. Entonces, le llegó su oportunidad en el reality La Voz Senior de TV Azteca.

Baby Bátiz (Foto: Twitter / @LaVozTvAzteca)

Baby Bátiz en La Voz Senior

Bátiz fue la primera cantante en sumarse al equipo de Belinda a través de las audiciones a ciegas gracias al tema “Oh” Daling” de The Beatles. Durante su encuentro con los cuatro jueces que la querían en su equipo, aseguró que el único objetivo era demostrar que la edad “es sólo un número”.

“La música es todo para mí, no importa la edad, es importante el Talento. La música es mi vida, es todo, pero mi fuerte es el rock y el blues. Vengo a demostrar que la edad es un número nada más. Tenemos energía, el gusto, el ánimo para seguir adelante. Qué importa la edad”, aseguró minutos antes de elegir a Belinda como su coach.

Baby Bátiz llenó de glamour y rock La Voz Senior 2021. Su primera prueba fue en los knockouts, donde superó el talento de “Sol de México” y Ángel Alonso gracias al tema “You Really Got Me” de The Kinks para pasar a la etapa siguiente.

Una vez instalada en las semifinales, se lució con el tema “Piece of My Heart” de Janis Joplin, la primera canción de una mujer que interpretó en el escenario de Televisión Azteca.

Baby Bátiz (Foto: Twitter / @LaVozTvAzteca)

“Siempre hay algo que aprender de alguien, y más de los jóvenes, como Beli”, dijo la cantante durante los ensayos.

Para la Final, Baby Bátiz abrió con el tema “Venus” de The Shocking Blue, lo que le bastó para ser seleccionada como la participante final del equipo, y entonces llegó el momento de medirse con Omar Alexander, Rossy Rodríguez y Mr Clayton.

La decisión final, sin embargo, estuvo a cargo del público, quienes podían votar a través de la aplicación oficial de La Voz Senior. Luego de cantar el mismo tema de su audición, la intérprete se quedó con el subcampeonato.

