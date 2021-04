Quién es Randy Ortiz, el campeón de La Voz Kids que se ganó la admiración de la Banda El Recodo

Randy, el ganador de La voz kids (Foto: Twitter/@lavoztvazteca)

Luego de una increíble batalla por el título, Randy Ortiz, del equipo Belinda, fue declarado por el voto del público como el gran ganador de la gran final de La Voz Kids México 2021, donde se impuso el regional mexicano.

Randy Ortiz viajó desde el estado de Chihuahua y hasta la Ciudad de México para sus primeras audiciones en La Voz Kids, donde finalmente fue recibido con los brazos abiertos por Belinda.

Randy es oriundo de Cuauhtémoc, Chihuahua, donde vive con sus padres. De hecho, al momento de su audición se dijo un gran admirador de su papá, quien se desempeña como albañil.

“Me gusta ayudarle a mi papá, es albañil. Le ayudo a pasarle los ladrillos, la otra vez me cayó uno en el dedo. Me gusta porque me gusta ir a comer papitas con él”, dijo a los jueces.

Él es un gran admirador, además, de la música ranchera, razón por la que, dijo, le gusta vestirse de mariachi y cantar todas esas canciones que le recuerdan a su tierra.

Randy en la final de La Voz Kids (Foto: Twitter/@lavoztvazteca)

Su inquietud por la música comenzó a temprana edad, cuando escuchaba cantar a otros grupos en su ciudad natal, por lo que a los seis años decidió probar suerte y debutó como cantante en la presidencia de Cuauhtémoc.

“Sueño con ser un cantante bien grandote, profesional. Me siento bien feliz y orgulloso (de estar en la Voz Kids)”, dijo durante las audiciones, donde Belinda, María José, Camilo y Mau y Ricky se pelearon su talento.

“Me encanta que para cantar la música regional debes darlo todo, debes tener una potencia en la voz. Es el principio de una super carrera para ti, ojalá sea conmigo con quien decidas seguir tu camino”, fueron las palabras con las que Belinda enamoró a Randy en ese entonces.

Una de las razones por las que eligió a Belinda, fue su noviazgo con Christian Nodal, pues él siempre ha sido un gran fanático del cantante de banda que está rompiendo con todo lo establecido en la industria.

“A mí me gusta cómo cantas, pero Nodal también canta bien chido”, fueron las palabras del pequeño al momento de decidirse por el equipo de la cantante Pop.

Belinda y Christian Nodal con Randy Ortiz (Foto: Twitter/@lavoztvazteca)

El camino no fue nada fácil, durante las batallas, Randy tuvo que derrotar a sus compañeros de equipo Jesús “El jilguero de Tlaxcala”, y a Faryan, quienes interpretaron el tema “Te Fallé” de Christian Nodal.

Luego llegó el momento de las semifinales, donde quedaron atrás Carlos Gael, Romina Go, los hermanos Damián y Leonardo Cedillo, así como a

Y en la final, luego de ganarle a su compañera Mabel, del equipo Belinda, derrotó también a Alex y Santiago Flores del equipo Camilo, Renata Tello y Ángel Galván del equipo María José, así como Daniel Pozo y Erick del equipo Mau y Ricky.

Randy, al ganar el certamen, tendrá acceso a la firma de un contrato con la compañía Universal Music, así como un premio económico de 200,000 pesos por parte de la producción.

La Voz Kids: Randy, del equipo Belinda, se coronó campeón (Foto: Twitter/@lavoztvazteca)

También conquistó a la Banda El Recodo

Además de los elogios que se llevó por parte de los jueces a lo largo de toda la temporada, la Banda El Recodo, a través de su vocalista y líder, Poncho Lizárraga, expresó su admiración por Randy Ortiz.

Durante la final de La Voz Kids, Lizárraga aplaudió la interpretación de su tema “Te presumo” en la garganta de Randy, por lo que extendió una invitación al pequeño para que cante con ellos cuando pase toda la emoción.

“Vamos Randy, estás a un paso de ganar la Final de La Voz Kids” y “Bien, Randy, muchas felicidades al ganador de La Final de La Voz Kids” fueron los tuits de seguimiento que hizo Poncho en sus redes sociales.

