Esto fue lo que dijo el diseñador del anillo de compromiso que Christian Nodal le dio a Belinda

El diseñador del espectacular anillo de compromiso que Christian Nodal le dio a Belinda habló sobre otros detalles de la excepcional joya que está valuada en más de 3 millones de dólares.

El colaborador de la joyería llamada Angel City Jewelers, ubicada en Los Ángeles, California, compartió con Ventaneando que en dicho lugar se realizan diseños personalizados para los clientes más selectos. Asimismo, añadió que el pedido del cantante de regional mexicano constó de un anillo con un diamante principal en corte esmeralda y más diamantes alrededor.

“No puedo decirte lo que él (Nodal) pagó, lo que te puedo decir es que si quieres un anillo similar cuesta alrededor de un millón de dólares, dependiendo de la piedra que quieras, cada una es diferente, son diamantes, por lo regular depende de las piedras que quieras. Un anillo como ese vale arriba de tres millones de dólares dependiendo las piedras que tú elijas”, dijo Sam.

También añadió que ellos sólo diseñan, no cortan el diamante, pero sentenció que puede adaptarse a cualquier diseño y a tipo de ocasión especial.

La excepcional joya que está valuada en más de 3 millones de dólares (Foto: Instagram @nodal)

“Trabajamos con todo tipo de personas, deportistas, raperos, estrellas, actrices, músicos” remarcó el diseñador y recalcó que él no tenía ninguna relación amistosa con la pareja mexicana.

Cabe recordar que Christian Nodal y Belinda se comprometieron el pasado 25 de mayo, el cantante de regional mexicano le entregó a su enamorada un lujoso anillo con el que pactaron su futuro matrimonio.

De acuerdo con la joyería Angel City Jewelers, el anillo tendría un costo de más de 50 millones de pesos mexicanos, además de que la sortija tiene pequeños diamantes que rodean a la esmeralda principal.

No obstante, se dice que el tipo de anillo que recibió Belinda podría tener una “maldición” que impediría la boda entre este par de cantantes. Esta probabilidad tendría que ver con la apariencia de la sortija y otras parejas de famosos comprometidos que terminaron por no concretar su matrimonio.

El corte esmeralda mencionado, según la firma joyera BAUNAT, es raro y sobrepone la claridad del diamante ante el brillo. Los “ct” (carat) se refiere a su peso en quilates, es decir, tendría un peso de 12 quilates.

Esta no es la primera vez que el mundo del espectáculo ve a una pareja comprometerse con una joya similar y en ambas ocasiones el público termina por nunca verlos concretar su matrimonio.

Uno de estos casos es el de Jennifer López, quien ha estado casada en tres ocasiones y se ha comprometido 6 veces. Su pacto de matrimonio más reciente había sido con el beisbolista Álex Rodríguez. No obstante ellos terminaron su relación en los primeros días de mayo y no llegaron su boda. La sortija ascendería a un costo de USD 1.8 millones.

El romance entre Christian Nodal y Belinda tomó el camino del matrimonio este 25 de mayo (Foto: Instagram @christiannodal)

Este anillo fue construido con diamante de esmeralda al igual que el de Belinda y tiene aproximadamente 20 quilates de acuerdo con Ira Wissamn, fundador de The Diamond Pro: “Cuando tienes una piedra extremadamente rara e impresionante como esta, el objetivo del anillo debe ser lucir la roca de forma natural con el menor adorno posible”, expresó la joyería respecto a dicha sortija.

Otro de los casos fue el de Mariah Carey, quien se comprometió con el entrenador de boxeo James Packer en 2016. La joya que este magnate intentó desposar a la cantante tenía un diseño de corte esmeralda y se dice que tuvo un costo de entre 8 y 10 millones de dólares, cantidad que equivaldría a 179,161,920 pesos.

A finales de ese mismo año la pareja rompió su compromiso y debido a un acuerdo financiero, la cantante de Always be my baby no devolvió la lujosa sortija.

La similitud entre las sortijas de estas ex parejas y la que recientemente entregó Nodal a Belinda harían pensar que su romance podría tener el mismo destino, no obstante el par de cantantes ha demostrado en diversas ocasiones el profundo cariño que se tienen.

