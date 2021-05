“He estado muy triste”: entre lágrimas, Laura Zapata compartió su sentir respecto a su abuela, Eva Mange

Laura Zapata compartió su tristeza después del incidente de su abuela a través de TikTok (Video: TikTok / @laurazapataof)

Laura Zapata hizo público a través de sus redes sociales que ha estado pasando por momentos muy difíciles, pues desde que su abuela Eva Mange fue sacada del asilo en donde sufrió varios abusos por parte de los trabajadores, ella ha sido quien ha tenido que cuidarla y buscar justicia.

La actriz hizo el comunicado por medio de un video en su cuenta de TikTok, red social de la cual se había mostrado ausente desde el incidente de su abuela. En su regreso aseguró que han sido meses muy tristes para ella y se siente desamparada.

“Cuatro meses de no hacer ningún TikTok, se me habían quitado las ganas, no sabía qué decir, no sabía sobre qué hablar”, comenzó su relato Zapata, preocupando a sus seguidores.

Eva Mange actualmente está bajo el cuidado de Laura Zapata (Foto: Instagram @laurazapataoficial)

Recordó su último video en la plataforma, en donde ya anunciaba que Mange estaba teniendo problemas de salud, los cuales su familia no comprendía por qué habían iniciado y realizaron una investigación sobre lo ocurrido dentro de la casa para ancianos.

“El último TikTok que hice fue el 10 de enero que iba feliz de la vida a visitar a mi abuela al ‘Asilo del Terror’ para pasar con ella su cumpleaños 103, el 18 de enero. Lo demás, ya lo saben, me encontré con algo que nunca en mi vida hubiera querido encontrarme con maltrato a mi abuela, con corrupción, con ambición...”, continuó la actriz, pero cortando su declaración.

Después de una hora, volvió a compartir otro video en el cual, entre lágrimas, agradeció los comentarios y mensajes de apoyo que sus seguidores le dejaron en su anterior publicación, por lo que decidió compartir su sentir acerca de lo acontecido con su abuela.

La denuncia comenzó en enero, cuando Laura Zapata descubrió el mal estado de salud de Eva Mange (Foto: Twitter @LAURAZAPATAM)

“Han sido días muy difíciles para mí, pero voy a regresar a estar con ustedes, voy a regresar porque lo necesito, porque he estado muy vulnerable, muy triste, muy golpeada, muy dejada, pero dándole gracias a Dios de tener a mi abuela viva”, expresó Zapata.

A inicios de este año, la actriz y su hermana Thalía denunciaron públicamente haber descubierto maltratos por los que pasó su abuela en lo que llamó “El Asilo del Terror”, los cuales causaron que fuera hospitalizada por recibir medicamentos que la hicieron perder sales y tener grandes heridas en varias zonas de su cuerpo.

“Mi abuelita que a sus 103 años debería estar disfrutando de su longevidad, está postrada en una cama de hospital por la maldad e irresponsabilidad de los que cobrarán para cuidarla y protegerla. Pero aquí seguimos y no quitaré el dedo del renglón hasta que paguen los responsabilidades”, escribió en su cuenta de Twitter.

La actriz compartió su denuncia con varias fotos de las heridas de su abuela (Foto: Twitter @LAURAZAPATAM)

Le Grand Living, la casa de retiro en donde se encontraba Mange en Interlomas, fue asegurada por la Fiscalía General después de que la actriz levantara una querella. En un comunicado de prensa se comunicó que se detectó un “riesgo inminente para la vida de los residentes del sitio, así como las condiciones higiénico sanitarias no óptimas”.

A finales de abril, Zapata informó que su abuela fue dada de alta después de varias semanas de haber estado internada por hiponatremia, misma que se complico debido a los maltratos.

La actriz de Rosa Salvaje aseguró que actualmente Eva Mange está recibiendo los cuidados necesarios en su casa para que su salud se restablezca, pero sigue pidiendo justicia por los descuidos de los médicos y enfermeros bajo los cuales estaba la vida de su abuela.

