Carlos Rivera reveló lo difícil que fue cuando hospitalizaron a su papá por COVID

Carlos Rivera habló sobre un difícil momento que vivió con su papá el año pasado (Foto: Captura de pantalla/Youtube Carlos Rivera)

Durante una entrevista con Ventaneando, Carlos Rivera habló sobre una de las etapas más difíciles de su vida, el cantante cuya fama comenzó en La Academia reveló que su padre tuvo COVID-19 e incluso estuvo hospitalizado.

“Esto no se lo he dicho a nadie, pero mi papá estuvo enfermo de COVID-19 el año pasado, de hecho estuvo internado 11 días, y fue horrible” mencionó el cantante en el Auditorio Nacional, sitio que eligió para promocionar su nuevo álbum, Leyendas.

Carlos Rivera afirmó que su papá es como su mejor amigo (Foto: Instagram / @_carlosrivera)

Posteriormente continuó su relato explicando que tenía miedo de no saber si vería de nuevo a su padre: “La gente que ha vivido esto sabe lo difícil que es despedirte y no saber si podrás volver a verlo o a abrazarlo, afortunadamente no se complicó demasiado y pude estar en contacto, de hecho lo traje para acá y ahora ya está vacunado.”.

Rivera aseguró estar más tranquilo debido a que su padre ya está inmunizado.

Respecto a la relación que mantiene este ex académico con su papá, explicó lo siguiente: “cuando yo era niño se separa de mi mamá y tal vez no lo vi tanto como me hubiera gustado, cuando crecí cambió nuestra dinámica, se convirtió en mi mejor amigo y en esa persona que me está conmigo, pregunta en que me apoya, en que me ayuda”.

Carlos Rivera también recordó cómo fue trabajar junto a Armando Manzanero (Fotos: Twitter @LoidolZ)

El álbum que promocionó en el recinto se titula Leyendas, en dicho disco tuvo la oportunidad de grabar temas con artistas de la talla de José Luis Perales, Franco de Vita, Raphael, El Puma, Juan Gabriel e incluso Armando Manzanero.

Carlos Rivera explicó que vivió un emotivo momento con el compositor de Te extraño pues fue una de las primeras personas en aceptar cantar con él.

“Estuve con el Maestro en su 70 aniversario en Chichén Itzá, fue un sueño hecho realidad; cantamos algunas canciones y convivimos mucho, no tengo cómo agradecerlo. Me alegra tener esta canción porque es un homenaje que le hice en vida”, mencionó el ex académico respecto a su convivencia con este compositor.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez tienen pocas fotos juntos (Foto: captura de pantalla)

Hacia el final de la entrevista Carlos Rivera recibió un mensaje de Pati Chapoy a través de una de las presentadoras del programa, en éste ella le aseguraba que sería su madrina cuando contrajera matrimonio con su novia, asegurando que sería pronto.

La reacción del tlaxcalteño fue de sorpresa, pero se dijo agradecido con la presentadora. “Pati, ya sabes que te quiero, que formas parte de mi vida. Ya veremos, deja que primero organicemos la boda”, respondió Rivera entre risas.

Recientemente la famosa pareja conformada por los ex académicos, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, no logró escapar -una vez más- del escrutinio público, pues en esta ocasión se les captó muy enamorados durante un viaje que realizaron a Miami, Estados Unidos.

Esta fue una de las fotos en las que captaron a la pareja (Foto: Captura de pantalla/Ventaneando)

Fue un paparazzi de Ventaneando, quien encontró a Rivera y a Cynthia durante un paseo en un día cálido muy agarrados de la mano.

Según el show televisivo transmitido por TV Azteca, ambas celebridades se dieron una “escapada romántica” de tres días (viernes a domingo) para disfrutar de su amor y, además, no desaprovecharon la ocasión para acudir a varias tiendas de marcas exclusivas y comprar ropa.

El lente indiscreto mostró al cantante originario de Tlaxcala con unos entallados pantalones color gris y a su pareja con un coordinado floral y zapatos altos.

Cabe recordar que por años esta pareja ha sostenido un tierno noviazgo casi en el anonimato y aunque la pareja se muestra como una de las más sólidas en la farándula mexicana, sí han tenido que afrontar a diversos rumores, dudas y especulaciones que catalogan el romance como falso o inventado para sobrellevar la fama.

SEGUIR LEYENDO: