Tras recibir la unción de los enfermos, la abuela de Thalía y Laura Zapata será dada de alta ante franca mejoría

Eva Mange, abuela de Laura Zapata y Thalía se encuentra mejor de salud y está próxima a salir del hospital (Foto: @laurazapataoficial/Instagram)

La madrugada de este martes, Laura Zapata dio a conocer que la salud de su abuela Eva Mange mejoró por lo que está próxima a salir del hospital.

Después de que el pasado jueves 22 de abril Doña Eva Mange fuera hospitalizada de emergencia en un hospital la Ciudad de México debido a complicaciones por hiponatremia y, según la actriz de Rosa Salvaje, por los malos tratos que sufrió en la casa de retiro en donde residía, la señora de 103 años está recobrando su estado de salud. Además, el fin de semana pasado recibió la unción de los enfermos en su habitación.

Fue su nieta, la cantante y actriz Laura Zapata quien informó, a través de sus redes sociales, sobre el progreso de Eva Mange. Después de los complicados días que pasaron juntas, el estado de salud de su abuela se tornó favorable, lo que le permitirá regresar a su casa. Aprovechó el espacio para agradecer a todas las personas que rezaron por la salud y la pronta recuperación de su abuela.

“A todos mis seguidores y amigos, agradezco sus oraciones. Mi Abuelita #TodosSomosEvaMange está ya nuevamente recuperada y ¡mañana salimos del Hospital, a Dios gracias!. ¡Que amor a la vida!, gracias, gracias, gracias, sigamos orando.”, escribió la actriz de 64 años en su perfil de Twitter e Instagram.

(Captura: @laurazapatam/Twitter)

También, la actriz solicitó que las oraciones hacia su familiar no se detuvieran porque, si bien ahorita mejoró gracias a la oportuna atención médica, sabe que es una persona de la tercera edad que ya rebasa los 100 años y su estado de salud es más delicado.

Cabe mencionar que fue hace algunos meses cuando la actriz de telenovelas mexicanas decidió sacar a Eva Mange del asilo en donde vivía ubicado en la colonia Interlomas, al que denominó como el “Asilo del terror”.

Esto ocurrió después de que Laura descubriera que en ese lugar su abuela sufría de maltratos. Incluso, en ese momento la conocida como una villana de telenovelas manifestó en su perfil de Twitter que el personal del lugar le daba medicamentos a su abuela con los que pretendían tratar las heridas físicas que le ocasionaban pero en su lugar sólo le provocaron una baja de sodio en la sangre.

Las nietas de Eva Mange denunciaron los abusos que sufrió su abuela (Foto: I y C - Instagram @thalía / D - Instagram @laurazapataoficial)

Derivado de la situación, la hermana de Thalía emprendió una querella legal en contra de Le Grand Living, el cual fue asegurado por la Fiscalía General para hacer las respectivas investigaciones. De igual manera, la tía de Camila Sodi expresó su indignación y coraje por medio de las redes sociales en donde mostró una fotografía de unas heridas que tenía su abuela como forma de demostrar lo que le hicieron.

“Estos son los ´cuidado’ que le han procurado a mi Abuela. Tiene nueve escaras decúbito. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables”, declaró en su twit.

A partir de ese momento, Laura Zapata comenzó a hacerse cargo de los cuidados de su abuela desde su residencia. Con videos y fotografías, la actriz de María Mercedes, proyecto en donde participó a lado de su hermana Thalía, presumió que su abuela había tenido avances. Sin embargo, llegó ocurrió su baja de sodio de la que ya está mejor.

La conductora constantemente mantienen contacto con sus fans por medio de sus redes sociales en donde recibe apoyo moral y cariño de su parte, sobretodo en el complicado momento que vive. Los usuarios de la plataforma se dijeron contentos por la mejora de la señora Eva.

SEGUIR LEYENDO: