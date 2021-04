“Mucha labia para engañar”: Laura Zapata denunció a falso sacerdote que le untó los Santos Óleos a su abuela

Laura Zapata aseguró haber sido estafada por un joven que se hizo pasar por padre para volverse famoso (Foto: Twitter / @laurazapatam)

Esta mañana Laura Zapata denunció que el padre a quien se había acercado para oficiar misas de sus seres queridos fallecidos no pertenece a la iglesia católica y, a través de sus seguidores en redes sociales, se dio cuenta de que sólo utilizaba esa identidad para volverse famoso.

Al poco tiempo de que la actriz había compartido a través de sus redes sociales que un sacerdote de la iglesia católica le había untado a su abuela los Santos Óleos, Zapata recibió mensajes de sus seguidores, en los que le hicieron saber que el supuesto clérigo en realidad era un joven que buscaba volverse famoso en TikTok bajo el nombre “Padre Paco”.

La actriz de María Mercedes aseguró que sus seguidores le hicieron llegar imágenes con contenido pornográfico, mismas que el “Padre Paco” le hizo llegar a otros hombres con los que tenía conversaciones comprometedoras.

Laura Zapata denunció al "Padre Paco" después de que le hicieron llegar fotos comprometedoras de él (Foto: Twitter / @lurazapatam)

“Quiero denunciar al falso padrecito Francisco, padre Paco... no es Padre Católico, me hicieron llegar unas fotografías indignantes y pornográficas de él. Lo conocí en @GayossoOnLine oficiando una misa de cuerpo presente para mi amada tía Martha Zapata”.

El joven le aseguró que tenía una relación cercana con el padre José de Jesús, quien ha adquirido fama gracias a su canal de YouTube, en el que hace contenido de carácter religioso.

“A raíz de esto me buscó insistentemente mintiendo que era ahijado y conocido del padre @PadreJosedejesu y con esto creí en él, dándole mi confianza (nunca pudiera pensar que alguien mintiera con lo sagrado). Él me insistía mucho y como yo siempre he tenido amigos padres me gusto ser su amiga”, aseguró la cantante.

El "Padre Paco" le habría untado los Sántos Óleos a la abuela de la cantante, Eva Mange (Foto: Instagram @laurazapataoficial)

El padre José de Jesús publicó un video en donde lamenta lo ocurrido a Laura Zapata y dijo que él tenía conocimiento de testimonios de personas que habían sido engañadas de la misma forma en funerarias o les habían sido entregadas urnas sin las cenizas de sus seres queridos, por lo que pide prestar atención exclusivamente en esta época.

“Tengan mucho cuidado porque durante la pandemia se han incrementado mucho los sacerdotes falsos, aquellas personas que sin ser sacerdotes o siendo sacerdotes de otro grupo, no de la iglesia católica, se aprovechan de la confianza de la gente y se presentan como sacerdotes católicos”, dijo el padre.

En redes sociales se dio a conocer que el “Padre Paco” no ha engañado sólo a Laura Zapata y a su familia, pues también habría oficiado una misa para Cepillín después de su muerte el mes pasado, pues su hijo, Ricardo Cepillín Jr., le agradeció al supuesto padre su acción por TikTok.

El supuesto padre también habría engañado al hijo de Cepillín (Foto: Captura de pantalla TikTok / @padrepaco2oficial)

Por su parte, la cantante pidió a la comunidad católica unirse para poder hacer que la denuncia llegue a más personas, pues el “Padre Paco” no tiene ninguna credencial oficial ni conocidos en la iglesia, por lo que asegura que la estafó y se aprovechó de ella.

También advirtió a otras celebridades prestar atención a los padres que los rodean, ya que piensa que alguno puede resultar siendo igual que su antiguo amigo, buscando algún tipo de reconocimiento social.

“Engañó a toda mi familia, oficiando misas para nuestros amados fallecidos, mintió en que se enfermó y lo ayudamos para su recuperación. Un estafador de los sentimientos humanos”, terminó su denuncia Zapata.

El supuesto padre ha cerrado todas sus redes sociales menos la de TikTok.

