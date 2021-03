Qué dijo Leticia Calderón sobre la posibilidad de trabajar con Yadhira Carrillo

Las dos actrices han realizado declaraciones ríspidas una de la otra (Foto: Instagram)

Tras varios años de rumores de enemistad y “dimes y diretes” que han surgido entre el presunto triángulo amoroso que se dio entre Leticia Calderón, Yadhira Carrillo y Juan Collado, cuando el llamado “abogado de la mafia del poder” supuestamente comenzó una relación sentimental con Carrillo aún estando casado con Calderón, ahora la rubia actriz ha hecho algunas declaraciones polémicas.

Y es que la protagonista de la telenovela Esmeralda habló sobre la relación que mantienen sus hijos, Luciano y Carlo -mismos que procreó con el empresario que hoy se encuentra en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México-, con Yadhira, actual pareja del procesado por asociación delictuosa. Además, la también protagonista de Valeria y Maximiliano confesó si estaría dispuesta a trabajar con la esposa de su ex marido.

Fue en una entrevista para el programa Suelta la sopa donde la actriz reflexionó sobre la posibilidad de llevar una relación más cordial con Carrillo:

“Te juro que yo toda mi vida he tratado de ser pacífica, cuando Juan me dejó a lo mejor sí el primer mes fue así como ríspido, estaba enojada, por supuesto dolida, me costó un mes”, aseguró.

Calderón ha asegurado que su ex esposo comenzó una relación con Yadhira estando aún casado con ella (Foto: Instagram @yadhiracarrillo / @letycalderon79)

Sin embargo, Leticia admitió que fue gracias a los hijos procreados en común que se acopló a mantener una relación cordial con quien fuera el abogado del ex presidente Enrique Peña Nieto: “Yo siempre pensé que voy a ver a Juan toda la vida porque tenemos dos hijos en común y porque entendí que, si se fue, pues ¿qué podía hacer?, traté de darle lo mejor.

“Traté de ser una buena esposa, no le gustó mi manera o mi forma, no se dio, no pasa nada. Yo pienso que a la gente no la puedes obligar a nada”, agregó.

Calderón recordó también que cuando sus hijos eran más pequeños, se asustaban y huían de Yadhira Carrillo, pues no estaban acostumbrados a su presencia. Así narró la actriz la vez que los hoy adolescentes viajaron para vacacionar con su padre y la nueva pareja de éste:

Luciano y Carlo ya le han preguntado a su mamá por "lavado de dinero", el delito por el que se encuentra en prisión Juan Collado (Foto: Archivo)

“Hubo una vez que yo le decía a Juan: ‘Llévate a los niños de vacaciones, llévatelos a tu casa, llévatelos un fin de semana. Oye, también te tocan’. Cuando una vez fueron a casa de su papá y estaba ella, uno de mis hijos me dijo ‘mamá, me asustó, perdóname, iba subiendo las escaleras, la vi, me asustó y corrí’”, contó Calderón.

Dijo incluso que le hizo la observación a uno de sus hijos que tenía que saludar y mostrar su educación a la nueva esposa de Juan Collado:

“Yo diseñé esa casa… me lo imagino perfecto porque sé dónde está el cuarto de la tele, y me dijo ‘estaba subiendo y ella estaba parada en las escaleras, pero yo levanté la cara, la vi y me espanté y corrí y me baje’; le pregunté ‘¿La saludaste?’ y me respondió ‘no, mamá, me asusté y me baje’. Le comenté ‘pues muy mal hecho’”, añadió la histrionisa.

Leticia Calderón sufrió la infección de COVID-19 el pasado mes de enero; incluso tuvo que ser hospitalizada (Foto: Instagram @letycalderon79)

Al ser cuestionada sobre si podría trabajar o tener una amistad con Carrillo, quien se rumora que volverá pronto a los melodramas, Leticia fue clara:

“Te voy a ser honesta, no me gusta ser hipócrita, entonces, si hay la necesidad de hacerlo lo hago. Creo que cuando alguien rompe una relación, cuando ha hablado cosas que me han lastimado, sobre todo porque han atacado a mis hijos, no te puedo decir ‘¡ay, sí!, mañana la pongo en la lista de Navidad’. Lo que sí te puedo decir es que siempre ha habido un respeto de mí hacia ella y sí puedo decir ‘lo que está diciendo es mentira’ porque yo sé que lo que está diciendo es mentira”, explicó Calderón.

SEGUIR LEYENDO: