“¿Te molestan los ojos claritos?”: enfrenta el Escorpión Dorado a Tenoch Huerta por racismo en México

El Escorpión Dorado compartió en redes sociales su posición sobre el video que compartió el actor mexicano Tenoch Huerta. (Fotos: @alexmonthy / Instagram - @tenochhuerta / Instagram)

El influencer Alex Montiel, mejor conocido como “El Escorpión Dorado”, respondió a las declaraciones de Tenoch Huerta, Pancho Parra y Estefanía Veloz sobre el racismo que existe en el medio comunicacional mexicano.

Fue a través de un hilo de Twitter que dio a conocer a sus seguidores su posición respecto a los datos contundentes que compartió el protagonista de Güeros.

“Hablando de color de piel... yo creo que no importa mucho, yo soy moreno y no por eso me siento más o menos, y si veo un wero (sic) no lo veo como más o menos... ¿Te molestan los ojos claritos? Aquí muchos ejemplos para que sean felices”, escribió el hermano de Gabriel Montiel.

Alex Montiel, mejor conocido como Escorpión Dorado, considera que el racismo es cuestión de perspectiva. (Foto: @alexmonthy/ Twitter)

A continuación, compartió una serie de fotos en las que se pueden observar diversas personalidades como Consuelo Duval, Paola Rojas, los youtubers Pepe y Teo, Yalitza Aparicio, Adal Ramones y “El Capi” Pérez, entre otros.

Incluso compartió la imagen de Fátima Molina, quien recientemente se vio envuelta en una polémica por su participación en Te acuerdas de mí, novela en la que fue rechazada y criticada por su color de piel.

Las respuestas a la publicación de Montiel no se hicieron esperar. “Esos casos de “éxito” son una ínfima minoría, mi estimado. Tú mismo has dicho que en las televisoras te veían como poca cosa por no cumplir con el estereotipo de la “belleza”, por lo que tuviste que trabajar el triple. No niegues el racismo que se vive en nuestro país. Saludos”, le escribió un seguidor.

“Qué puedas contar a la gente morena que tuvo éxito solo reafirma la regla, puesto que nadie podría enlistar a las personas blancas famosas en el medio donde se crítica, porque son tantos que es incontable. Ahí está el problema y tú mismo lo confirmas. La excepción confirma la regla”, le señaló otro internauta.

Alex Montiel compartió una serie de fotografías de diversas celebridades con el fin de argumentar que sí hay personas morenas en los medios. (Foto: @AlexMonthy/ Twitter)

El Escorpión Dorado le respondió: “Noup, también te las puedo contar, pero después se van a quejar de que hay más flacos que gordos y luego qué hay más chaparros que altos y luego más estudiados que autodidactas y luego “jóvenes " que “viejos” y así... siempre habrá forma de hacerla de pedo”, escribió.

La polémica, que ha originado una serie de debates y enfrentamientos en redes sociales, surgió a partir de que el actor mexicano Tenoch Huerta compartiera un video del proyecto Versión Extendida con Tenoch Huerta.

“¿Por qué no hay morenos en los medios de comunicación?”, se pregunta en el video el famoso actor.

A lo largo de la publicación, el actor de Narcos México ofreció una serie de datos, estadísticas, ejemplos y estudios que argumentan por qué los medios de comunicación, internacionales y sobre todo mexicanos, son racistas.

En el video se hizo señalamiento de que el racismo inverso no existe, debido a las dinámicas de poder (Foto: captura de pantalla de YouTube "Versión Extendida con Tenoch Huerta").

Según la información recabada por Parra, Huerta y Veloz, el Consejo Nacional de Prevención de la Discriminación (CONAPRED) arrojó que en México más del 60% de la población se considera de piel morena.

“Sin embargo, esto no se ve reflejado en absoluto en los medios de comunicación: la publicidad, el cine y la televisión se encuentran plagados de contenidos en donde la mayoría de las personas que salen a cuadro son blancas”, complementa Huerta.

Con ello, en el video de 22:40 minutos, los tres conductores buscan denunciar cómo funciona el racismo dentro de los medios de comunicación y cómo se relaciona con el resto de la sociedad.

“El problema no es sólo que todos sean blancos, el problema es que esta situación en un país mayoritariamente moreno es profundamente racista”, apunta Tenoch Huerta.

