Andrés García confesó que no quiere vivir por muchos años más

Andrés García habló de cuándo y cómo quiere morir (Foto: Instagram / @andresgarciatvoficial)

Andrés García celebró esta semana su cumpleaños número 80 y dijo que tiene claro cuándo es que quiere morir, pues no piensa soportar las limitaciones de llegar a una muy avanzada edad.

El reconocido actor compartió cómo se sintió al haber llegado a las ocho décadas de vida, de las cuales se mostró sorprendido, pues aseguró que nunca habría imaginado cumplir esa edad. “Nunca pensé que iba llegar a los 80, son muchos años y pesan”, dijo en entrevista con el programa Sale el Sol.

Agregó que espera no llegar a tener nuevas molestias porque algo que no desea es tener que depender de otras personas para realizar actividades de su día a día. “Estoy muy agradecido, lo que yo no quiero es estar con todos los achaques que trae la edad, te quedas sin fuerza, no puedes caminar bien, te duele todo”, expresó García.

(Foto: Instagram / @andresgarciatvoficial)

También compartió que disfruta el ser autosuficiente y no sabe cuándo es que dejará de valerse por sí mismo, por ello no quiere seguir viviendo más allá de los 85 años.

“Yo me sigo valiendo por mí mismo, no sé hasta qué edad quiera llegar yo, no creo que yo quiera pasar de los 84, 85, definitivamente no creo, salvo que me dé un renacimiento físico y espiritual […] yo no quiero mucho porque tampoco quiere uno andar todo ahí decrépito por el mundo”, dijo el protagonista de Pedro Navaja.

Agregó que incluso ha pensado la forma en que le gustaría que su vida llegue a su fin, y “si se puede de una manera tranquila, dormido y sin dolor”, sería en su playa “El Paraíso”, ubicada en Pie de la Cuesta, Acapulco, en donde actualmente reside.

(Foto: Instagram / @andresgarciatvoficial)

Durante el fin de semana pasado, García compartió a través de sus redes sociales que celebró su cumpleaños en compañía de uno de sus hijos, Leonardo, su esposa y sin su máximo heredero, Roberto Palazuelos.

Tampoco dos de sus hijos se presentaron a la celebración, pues se sabe que no tienen una buena relación con su padre y por ello fue que los sacó de su testamento, dejando la mayoría de sus propiedades a Palazuelos, con quien García ahora también se mostró enfurecido por su comportamiento.

Recientemente el protagonista de La mujer prohibida se dijo enojado con el “Diamante Negro”, quien también es su albacea, después de que éste haya declarado que no tiene ningún interés en las propiedades de Andrés García porque representan una mínima parte de lo que él posee.

(Foto: Twitter / @robpalazuelos)

El histrión ha tocado el tema de su posible muerte después de tener que haber vencido a varias enfermedades mortales, por ello expuso el año pasado que ya hizo su testamento y en el figura Palazuelos como el heredero del 50% de las propiedades; mucho más de lo que le dejó a su esposa e hijos, quienes se quedaron con 10%, respectivamente.

Ante las críticas que recibió el “Diamante Negro” por esta decisión de su amigo, aclaró que se siente preocupando por cómo García está manejando su dinero ahora que no trabaja, por lo que le planteó ser simplemente su albacea, sin saber que sería heredero, pues presumió tener las suficientes propiedades para considerarse en mejor posición económica que García.

El actor criticó las palabras de su albacea y declaró que nadie debe intentar defenderse de acusaciones haciendo menos a otras personas.

