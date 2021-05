“Nunca fui detenida”: Azalia “La Negra” Ojeda rompió el silencio tras el escándalo del cheque con reporte de robo

Azalia Ojeda (Foto: Twitter / @azalialanegra)

La ex Big Brother, Azalia “La Negra” Ojeda, rompió el silencio a unos días de ser acusada de intentar cobrar un cheque por 350,000 pesos reportado como robado, e incluso, por el que supuestamente fue detenida al menos 24 horas en las instalaciones ministeriales.

A unos días del escándalo, la polémica concursante del reality show más famoso de Televisa, aclaró su situación legal y aseguró que jamás estuvo detenida o fichada, por lo que ante todas las quejas en su contra piensa entablar un proceso legal.

Azalia explicó que la fotografía que ha circulado en medios de comunicación fue tomada a su arribo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), pero no por esta situación se encuentra fichada o fue arrestada el pasado fin de semana.

“Nunca fui detenida. Me invitaron a presentarme a la Fiscalía para demostrar por qué tenía ese cheque, pero nunca fui detenida”, confesó en entrevista con Chisme No Like!

Fue su abogado quien dio más detalles de la situación que atraviesa la ex Big Brother, quien supuestamente se presentó por su propia voluntad ante las autoridades del Estado de México

(Foto: Twitter / @azalialanegra)

“En este momento no tenemos conocimiento de que exista una carpeta de investigación para que Azalia vaya a presentar una declaración. No está fichada, y es una situación que sí queremos hacer mención porque en el momento en el que ella llega a la Fiscalía, ésta tiene que certificar las condiciones en las que ella llega”, añadió el representante legal de la también actriz.

Sobre las consecuencias legales por las diferentes versiones en su contra, la misma Azalia dijo: “Quién salga culpable de esto, por supuesto que voy a proceder contra quien salga responsable”.

Destacó que la mayoría de las cosas que se han dicho hasta ahora, como que fue fichada, condujo un auto blanco o el cambio del cheque, son mentiras para intentar ensuciar su imagen ante los medios de comunicación mexicanos.

Fue el pasado viernes cuando se viralizó la supuesta detención de “La negra”, como se le conoce desde su participación en el emblemático reality show de 2001, luego de que habría intentado cobrar un en un banco ubicado en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, un cheque por 350,000 pesos reportado como robado.

Alrededor de esta situación circularon diversas versiones y se supo que para la tarde del sábado pasado fue liberada después de que nadie acudiera a presentar pruebas en su contra.

Horas después, la también ex reina de belleza decidió emitir un mensaje con el que asegura que es inocente del delito del que se le acusa, además expresó que “con pruebas reales” pronto dará su versión. Así se deslindó de los cargos en su contra:

“Cada quien es libre de emitir su opinión y crear una historia lejos de la realidad. Ahora, con pruebas reales y de la forma más cercana, daré mi versión”, escribió en sus redes sociales.

(Foto: Twitter/@c4jimenez)

La también conocida “Lady de Polanco”, quien fue bautizada así en 2011 luego de un altercado que tuvo contra un par de policías a quienes agredió verbalmente, también aseguró que se siente tranquila pues fue acusada injustamente:

“Dejando claro que no tengo ninguna responsabilidad de todo por lo que fui acusada injustamente. Tan no soy ni fui culpable, que estoy tranquila y en libertad”, comentó.

Berenice Romero, abogada penalista y representante legal de los empresarios a quienes les hurtaron documentos y cheques de su caja fuerte, señaló que fue alrededor de las 22:00 horas cuando, aparentemente con un disfraz para no ser grabada, salió por su propio pie de la dependencia.

Sobre esta defensora, los presentadores de Chisme No Like! aseguraron que no ha querido responder más sobre el caso.

