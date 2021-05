Pedro Sola fue criticado tras cuestionar la vuelta a semáforo amarillo de Campeche

Sola no emitió ninguna opinión, sin embargo su comentario fue duramente criticado por algunos usuarios (Foto: Pedro Sola/Youtube - captura de pantalla.)

De un tiempo a la fecha algunas opiniones vertidas en las redes sociales por Pedro Sola han causado revuelo y levantado varios comentarios positivos y negativos en torno al comunicador de Ventaneando.

Y es que ahora el compañero de Pati Chapoy escribió en Twitter un comentario con el que dejó ver que le resulta extraño que el estado de Campeche haya cambiado de color en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico, dispuesto así por la Secretaría de Salud del estado.

Con su crítica, el conocido “tío Pedrito” recordó que la entidad ubicada en la Península de Yucatán fue la primera en la República Mexicana que hace unas semanas pasó a Semáforo verde en cuanto a un riesgo moderado respecto a la propagación de la pandemia de COVID-19 e inició clases presenciales.

El día de hoy 137 planteles que habían iniciado a dar clases presenciales tuvieron que parar sus actividades debido a que el estado pasó de verde a amarillo de la alerta epidemiológica por el Covid-19 (Foto: Cuartoscuro)

Sola únicamente se limitó a informar el reciente “retroceso” en el semáforo epidemiológico del estado, y cerró su comentario con un cuestionamiento. Así lo escribió el economista de profesión:

“Campeche fue el primer estado del país que pasando a semáforo verde inició clases presenciales en las escuelas; ¿qué creen?, regresaron a amarillo, pero no fue por la reactivación de la pandemia, ¿entonces?”

Dicho tuit generó comentarios encontrados, pues muchos usuarios destacaron que el gobernador de la entidad, Carlos Miguel Aysa González, habría optado por manejarlo así con motivo de las próximas elecciones electorales.

Por su parte, otros de los seguidores del también youtuber y DJ aseguraron que en general la población de Campeche no quería que los niños regresaran a las aulas, porque aún tienen resquemor y preocupación por las posibles infecciones, pero que fue el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien insistió al respecto para divulgar su manejo de la pandemia.

Pedro Sola frecuentemente critica las condiciones sociales, económicas del país, y en algunos casos alude al manejo de la pandemia (Foto: Instagram/@tiopedritosola)

“Simple, el gobierno del estado de Campeche, encabezado por Aysa González, lo está manejando a modo, con motivo de las próximas elecciones y como quieren seguir eternizando al PRI de Alejandro Moreno, ya que quiere seguir saqueándolo, no hay otro motivo”, “El gobierno estatal no quería regresar a las clases presenciales, pero el gobierno federal dijo ‘Campeche y Chiapas regresan a clases’”, “Y dale en meterte en temas que no sabes, pero la cosa es tuitear por tuitear. Mejor enfoca tu energía en tu trabajo, que es viborear a los famosos”, son algunos de los comentarios que recibió el comunicador.

“No sé, Pedrito, hasta donde me qué eras chismógrafo, no epidemiólogo”, “Pero si en tu televisora Javier Alatorre desde el año pasado está con su propaganda de que vuelvan los niños a las escuelas”, “Si no puedes hacer una mención en el programa pedorro ahora ya tratas de temas de pandemia”, fueron algunos comentarios contra Sola.

A partir de esta semana 137 planteles en Campeche regresaron a clases en línea tras de haber iniciado el 19 de abril el plan piloto del retorno a las aulas, las escuelas cerraron debido a que el semáforo epidemiológico en el estado cambió a amarillo.

Pedro Sola en el centro de vacunación hace unas semanas (Foto: captura de Twitter/@pedrosola)

Algunos colegios presentaron casos sospechosos de contagios de COVID-19, por ello, padres de familia prefirieron continuar con el aprendizaje de sus hijos desde casa. Los planteles se mantendrán cerrados hasta que el estado ubicado en el Golfo de México vuelva a estar en verde.

La Secretaría de Educación de Campeche (Seduc), en coordinación con la Secretaría de Salud estatal, llegaron a la decisión basados en el alza de los casos de COVID. Ricardo Kohn, secretario de educación, mediante un audio reveló que los más de 130 planteles que habían reanudado clases, tendrán que cerrar sus puertas y continuar con la modalidad en línea.

“Derivado de la decisión de la autoridad federal de colocar a Campeche en semáforo amarillo y con la finalidad de salvaguardar la salud de la población, la Secretaría de Educación de Campeche y la de Salud estatal determinaron la suspensión de labores en los 135 planteles”, declaró Kohn.

SEGUIR LEYENDO: