Daniel Bisogno exhibió a Pedro Sola por su coqueteo a Vadhir Derbez

El conductor Pedro Sola fue objeto de burlas por parte del presentador Daniel Bisogno (Foto: Instagram @tiopedritosola / @vadhirderbez)

En la emisión del programa de revista Ventaneando, el conductor Daniel Bisogno aseguró que el presentador Pedro Sola estuvo coqueteando con Vadhir Derbez durante una entrevista exclusiva realizada al actor luego del estreno de la última película en la que participó, Exorcismo en el Séptimo Día, dirigida por Justin P. Lange.

Al finalizar la entrevista, Bisogno se burló abiertamente del también economista y le preguntó al veterano conductor si se había emocionado mucho por haber compartido el programa con Vadhir Derbez, a lo que Pedro Sola contestó con una evasiva, pues prefirió dar continuidad con otra exclusiva del programa.

Sin embargo, al ver que el resto de los conductores hicieron caso al comentario de Bisogno, Pedro Sola aseguró, con un nerviosismo evidente, que una vez habían estado juntos en Los Ángeles y el hijo de Eugenio Derbez ironizó sobre la situación, con la frase “no les cuentes, no les cuentes”.

Durante la conversación, Pedro Sola increpó al actor con varias adulaciones sobre su trabajo como intérprete y también sobre su aspecto físico. De este modo, el conductor de 74 años hizo hincapié en los ojos verdes del actor y no perdió la oportunidad para comentarlo en el programa, pues mientras Vadhir contó sobre los retos que representó grabar su nueva película en el país vecino, Sola apuntó lo siguiente: “Pero tienes ojos verdes, ¿qué más quieres?”.

Ante este comentario, el joven actor comenzó a reírse e ironizó sobre la situación diciendo: “eso ayudó realmente”. De este modo, Vadhir siguió relatando su experiencia sobre su mudanza a Estados Unidos para la grabación de su nueva película, donde compartió créditos con los actores Guy Pearce, Stephen Lang y Keith David.

Minutos más tarde, Derbez habló sobre cómo fue haber incursionado en un género cinematográfico distinto a la comedia, que es en el que mayormente ha participado, y comentó que en México le gusta hacer comedia, a lo que Pedro Sola comentó: “Y te sale muy bien”, interrumpiendo nuevamente al también cantante de 30 años.

Vadhir Debés debutó en Hollywood con la película "Exorcismo en el Séptimo Día (Foto: EFE/ Brigade Publicity)

Durante el programa, Vadhir aprovechó para invitar a los televidentes a asistir al cine para ver su nueva película de terror, donde tiene el papel protagónico, también los exhortó a visualizar la nueva temporada de De viaje con los Derbez y adelantó que recientemente terminaron las grabaciones de una película de acción, cuyo título no reveló.

En la entrevista, el actor descartó su participación en los primeros episodios de la serie de televisión transmitida a través de la plataforma de streaming Amazon Prime Video, debido a que, cuando iniciaron las grabaciones del reality show, salió positivo en la prueba de detección de la COVID-19, por lo que decidió resguardarse en casa.

El actor reveló por qué no participó en los primeros episodios del reallity show (Foto: Instagram de De viaje con los Derbez)

“A mi me dio justo COVID al principio de ese entonces, van a ver en la temporada que se habla de eso y de que no pude ir al principio (...) Tuve unos tres o cuatro días que sí estuvieron en el hoyo y de ahí ya honestamente me sentí muy bien y fue nada más reposo en casa hasta dar negativo, pero que bueno porque hay gente que tristemente no la contó “, expresó.

El joven actor comentó que la serie se realizó en las localidades estadounidenses de Idaho, Wyoming, Montana y en el Parque Nacional de Yellowstone, donde la familia Derbez mostró sus aventuras en pantalla a bordo de una casa rodante.

