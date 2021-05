Pati Chapoy reveló quién ocuparía su lugar en Ventaneando

Pati consideró que "Ventaneando" aún tiene mucha vida por delante (Foto: Archivo)

Por poco más de 25 años Ventaneando ha sido el programa emblema de espectáculos en TV Azteca, cadena que ha impulsado esta emisión que desde sus inicios marcó un parteaguas en el rubro de los programas de crítica e investigación periodística.

Como se sabe, Ventaneando abonó a que pudiera regularse la inclusión de crestomatía en formatos periodísticos en la televisora de Ricardo Salinas Pliego, y el éxito del programa se debe en gran parte a la dirección de Pati Chapoy, quien se ha mantenido al frente del equipo de producción desde su inicio.

Por la sala del programa han pasado diversos personajes en distintas etapas, que con su participación también contribuyeron al éxito de la emisión. Es así como el público vio las participaciones de figuras como Juan José Origel, Álvaro Cueva, Martha Figueroa, Mónica Garza, Atala Sarmiento, Aurora Valle, entre algunos otros que continúan vigentes en los medios.

La emisión festejó sus 25 años con la participación de ex conductores de la emisión (Foto: Twitter/@ventaneandouno)

Pero ha sido Pati Chapoy quien recientemente reveló que el programa continuará sin cambios, y por el momento el cuadro de conductores seguirá conformado por ella, Daniel Bisogno, Pedro Sola, Linet Puente, Mónica Castañeda, Rosario Murrieta y Ricardo Manjarrez, y consideró que el público “ya los quiere”, por lo que no ve la necesidad de hacer un cambio.

Chapoy también comentó con su prima y colega quién es la persona que sería su sucesora cuando ella decida retirarse y “pasar la estafeta”. Aunque Mara Patricia le hizo en cuestionamiento teniendo en mente a una colaboradora femenina para ocupar su sillón, la presentadora de 70 años sorprendió con su respuesta.

“No me quiero perder la noticia de mi muerte. Entonces, hago la broma de que a lo mejor me va a tocar en el foro, entonces que estén preparados los que están a mi lado, que rapidito empiecen con toda la información”, empezó a contar la también directora de espectáculos de TV Azteca sobre su retiro de la televisión, el cual ha pasado por su mente en alguna ocasión.

Pati Chapoy acudió a la casa de su prima Mara Patricia para realizar la entrevista (Foto: En casa de Mara)

“¿Has visto en alguna de tus colaboradoras a quién dejar la estafeta?”, le cuestionó Mara Patricia, pero Chapoy dejó claro quién de sus colaboradores podría sustituirla cuando eso pase o cuando llegue a faltar:

“He pensado más en Pedro Sola que en alguna mujer, te soy sincera, porque Pedro Sola tiene la característica que es el hombre que más aman en este país y en muchos otros países... A Pedro le permiten absolutamente todo, es responsable, es trabajador y no es periodista”

Chapoy admitió que aunque Pedro Sola no tiene una formación en el periodismo, tiene el carisma requerido para posicionarse al mando de la emisión en su hipotética ausencia, pues destacó que aunque en ocasiones el economista y conductor ha causado polémica por escandalosas opiniones, el público lo quiere tanto que mejor “se lo achacan a Daniel Bisogno” o a ella misma porque “a Pedrito le perdonan todo”.

Pedro Sola cuenta con gran popularidad en las redes sociales (Foto: Instagram/@tiopedritosola)

“Pedro puede decir lo peor (al aire) y me lo achacan a mí, o se lo achacan a Daniel... tiene ese ángel maravilloso que puede continuar él solo con el equipo”, añadió.

Pati dijo además que no ha tocado el tema con el también DJ e influencer de las redes sociales, pues es tan sensible que terminaría en el llanto: “No lo he platicado con él, se asusta. Si se lo digo va a llorar, lo conocemos, va a decir ‘no no Pati, no digas eso por favor’’. Por último, la periodista destacó la gran popularidad de Sola como figura para los anunciantes.

“No sabes cómo se lo arrebatan, sobre todo en las redes la cantidad de comerciales que está haciendo. Lo bueno de Pedro es esa comunicación que ya hizo con el público, eso es lo más lindo”, sentenció.

