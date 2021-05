“La gente no entiende el idioma... solamente se deja llevar por la envidia y el odio”: Pedro Sola anuncia que podría dejar redes sociales

Foto: Pedro Sola/Youtube - captura de pantalla.

El conductor de Ventaneando, Pedro Sola, anunció en Twitter que podría dejar redes sociales, debido a que de “sociales” no tienen nada. Después de expresar su inconformidad, los internautas le piden que reconsidere y que no abandone sus cuentas personales.

En tanto, en los últimas semanas, Sola ha publicado una serie de materiales que critican al actual gobierno mexicano. A ello, se le han sumado polémicas por vacunarse en otro país, comentarios misóginos en el programa de entretenimiento que comparte con Paty Chapoy. Así como críticas de usuarios en Twitter que lo tunden por desconocer la precariedad de algunas zonas de la república mexicana.

“No cabe duda que la gente no entiende el idioma que habla ni el sentido de las palabras y solamente se deja llevar por la envidia y el odio a lo tonto; muchas veces he pensado en salirme de todas las redes sociales, que de sociales no tienen nada. Triste realidad”, escribió sola en su red social.