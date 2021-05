El día que Alberto Ciurana se hartó de Daniel Bisogno y decidió echarlo de “Ventaneando”

Foto: Ventaneando (captura de pantalla)

A principios de 2021, el conductor de televisión Daniel Bisogno estuvo a punto de perder su empleo en Ventaneando. Ello después de que el ejecutivo de Tv Azteca Alberto Ciurana se hartó de su irreverencia y, argumentando que el también locutor de radio no “sostenía” el programa, decidió que dejara la emisión televisiva.

Durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, la titular del programa de espectáculos de la televisora del Ajusco, Pati Chapoy, se sinceró sobre el difícil panorama que enfrentó el conductor luego de que se le descansara del programa durante algunas semanas en diciembre pasado.

“Hoy día, Daniel está en el programa. Pero sí hubo algo que incomodó mucho a Alberto Ciurana en diciembre. Me creerás que ni siquiera recuerdo qué fue lo que pasó, qué fue lo que dijo. Entonces se le descansó por órdenes de Ciurana”, dijo en referencia al ejecutivo de Tv Azteca que falleció hace un mes.

“En enero, de pronto, me llega la información que lo quieren sacar de la televisora, yo les dije que no era el momento adecuado porque íbamos a celebrar 25 años del programa y que lo viéramos después. Que yo iba a hablar con Daniel, que iba a decirle que ya le bajara a sus intensidades y que lo íbamos a resolver”, continuó.

Pati Chapoy habla sobre el riesgo de que Daniel Bisogno sea despedido

A la postre, Pati recordó que una vez que pasó la transmisión del programa especial de aniversario del programa el pasado 22 de enero, se tenía que tomar una decisión respecto a la estadía de Bisogno en la televisora.

“Pasa el aniversario, se fija un día para la salida (de Daniel Bisogno) y una semana antes de la salida Benjamín Salinas decide nombrar a Rafa Rodríguez como el director general de la empresa (...) Rafa llega un día al foro y me dice: ‘¿Tú estás de acuerdo en que se corra a Daniel Bisogno?’ y le dije ‘No, esa es una decisión de Ciurana’, (me dijo) ‘es que me está alegando Ciurana que los que sostienen el programa es Pedro Sola y tú (Pati Chapoy), que Daniel no”.

Finalmente, Benjamín Salinas, quien fue nombrado vicepresidente de Grupo Salinas a finales de enero de este año, le aclaró a Rafa Rodríguez que Pati Chapoy es la única persona con agencia para decidir sobre los cambios en las plantillas de conductores.

Daniel Bisogno y Javier Ceriani (Foto: Instagram@bisognodaniel/@javierceriani)

“Fue a ver a Benjamín y Benjamín le dijo: ‘La única que tiene el poder y la decisión de correr a alguien de ‘Ventaneando’ es Paty’. Entonces, (me preguntaron) ‘¿qué opinas, Pati?’, y pues se quedó (...) Daniel supo todo lo que te estoy diciendo, todo.”

Para concluir con el relato, Pati reveló que no es la primera vez que el enigmático conductor se ve envuelto en un problema de esta magnitud y que, de cometer otro error, podría perder su empleo.

“Espero que le haya caído el 20 de que debe de tener mucho cuidado con lo que hace fuera del programa, sobre todo si va a volver a pisar los intereses de la empresa o de algún ejecutivo, pues hay cosas que se pierden (...) ya a los 47 o 48 años que tenga, debe de entender. Porque no es la primera vez, no es la primera vez que algún ejecutivo quiere darle las gracias. Sí (lo defendí), es parte del programa, pero si continúa metiendo la pata (no me va a quedar de otra)”, concluyó.

Fue en diciembre del 2020 cuando el conductor de Ventaneando permaneció fuera de la emisión durante unas semanas después de que insultara en vivo al periodista de espectáculos argentino Javier Ceriani, a quien llamó “Bruja mal cogida”, al aire.

