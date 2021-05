El sorprendente cambio de Daniel Cortés, el último eliminado de “Survivor México”: bajó 14 kilos en siete semanas

Daniel Cortés fue uno de los recién eliminados del reality Survivor México, y explicó que a raíz de la experiencia, perdió peso de manera drástica, al momento, el atleta relató que bajó 14 kilos.

Después de un accidente que tuvo en una competencia, explicó empezó a perder más peso del habitual. “Me fueron a ayudar todos, los halcones, me llevaron a la ambulancia estuve internado, estuve un rato ahí, me pusieron un collarín y aunque la pasé mal, los daños fueron menos porque siempre he sido deportista”, dijo Cortés al matutino Venga la Alegría.

Sobre la nominación que le impuso su compañera Aranza dijo que estaba en buenos términos con ella. Precisó que pesar de los rumores sobre un supuesto conflicto, ella tomó la decisión por la salud del recién expulsado.

“Con Aranza tengo una buena relación aunque tengo compatibilidad con ella, yo sufrí por la decisión (...) fue por mi salud. Mi metabolismo es muy acelerado quemó cuatro mil calorías diario”, explicó sobre su deplorable condición al final que le valió una nominación y el fin de su participación en Survivor México.

Daniel Cortés comparativa (cortesía: VLA)

“Se me preocupan mucho porque como como animal, hablaba todo el tiempo de esto, no me concentraba, me mareaba, comí gusanos, arañas. No fue suficiente y Aranza se preocupaba mucho, ella no lo hizo en contra de mí. Después lo hablamos y lloramos”, explicó sobre la relación que aún sostiene con su compañera.

El atleta disipó los rumores sobre una posible rencilla con la concursante que dejó lacerada a la tribu de Jaguares. Agregó que su experiencia en el programa fue brutal y al momento asegura que lo que salió a cuadro solo era una fracción de lo que vivió con los otros participantes.

“Lo que sale a cuadro se queda corto con lo que vivimos en la realidad, lo que hizo Aranza no estuvo mal. Creo que rendí al máximo hasta el final, yo no me quería ir, pero creo que todo era por lo que esperaba el chief (dios)”, abundó Cortés.

Hacia el final de la emisión donde salió lastimado, se adelantó que Daniel de Jaguares estaba gravemente lesionado en una competencia al punto de necesitar atención médica en un hospital; en el resumen que filtró por accidente otro programa de Azteca, se explicó que la tribu había ganado “a pesar de tener un hombre menos”.

Infobae

En la emisión de abril, las tribus Jaguares y Halcones se enfrentaron en un juego de contacto físico similar al fútbol americano, mientras forcejeaban con la pelota, Daniel se lanzó para tomar ventaja y chocó contra la rodilla de Pablo. El impacto le afectó el cuello.

El concursante cayó al piso y tuvo que ser atendido por el equipo médico del programa, no obstante, la manera en que aplicaron primeros auxilios en su cuello fue criticada por los seguidores de Survivor en la cuenta de Instagram, señalaron que la lesión podría haberse agravado con los movimientos y que debieron inmovilizarlo.

Después del incidente, Daniel intentó mover el cuello como se lo indicaron y se dijo incapaz de girarlo, por lo que fue trasladado en una ambulancia hacia un hospital, hasta el momento las redes oficiales del programa no han actualizado su estado de salud.

Es importante decir que las grabaciones comenzaron una semana antes, por lo que el tiempo de emisión no corresponde al de los participantes. Esta diferencia hizo que las cuentas de spoilers generaran un rumor de que este jugador ya se encontraba en la Ciudad de México en tiempo real. “@danicortesoficial sufrió una lesión que podría poner en riesgo su permanencia en Survivor México”, escribió la cuenta oficial del programa.

SEGUIR LEYENDO: