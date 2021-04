Bella de la Vega destapó el trastorno que sufrió en Survivor México y se comparó con Whitney Houston

Quien finalizó recientemente su participación en Survivor México es Bella de la Vega, pues tras tres semanas de estancia en el reality show de supervivencia, la actriz no pudo salir avante ante el reto de eliminación del programa transmitido por TV Azteca.

La también bailarina tuvo dificultades para integrarse a sus compañeros, pues aunque logró hacer migas con algunos y ganarse la simpatía de otros participantes, también es cierto que desde un inicio fue considerada como uno de los contrincantes más débiles de la competencia.

Durante su estancia en el programa que se graba en una paradisiaca isla de República Dominicana, Bella se sintió vulnerable al asumir el reto, pues además de afrontar dinámicas físicas y de supervivencia, donde tuvo que racionar una cantidad limitada de alimento, la modelo tuvo que lidiar con el duelo que aún vive.

Y es que fue el pasado mes de enero cuando Bella de la Vega perdió a su esposo, el director de escena y veterano actor de Televisa José Ángel García, quien perdió la vida a los 62 años debido a complicaciones derivadas de la fibrosis pulmonar que padeció en sus últimos años.

La devastadora noticia de la muerte del papá de Gael García conmocionó al ambiente artístico y puso en los ojos del público a la ahora viuda, quien ha destacado anteriormente por sus apariciones en La rosa de Guadalupe, el popular programa unitario en el que José Ángel laboraba como director de escena.

Su repentina popularidad debido al desafortunado deceso fue su pase de entrada al reality show de supervivencia, donde a decir de Bella no la pasó nada bien e incluso dejó ver que se arrepiente de haber aceptado participar.

“Significó toda una serie de acontecimientos que de pronto empezaron a caer sobre mí, nunca los vi venir, pero tuve que aguantar estoicamente. Primera la pérdida de mi esposo que fue una cosa que a mí me devastó, luego entro a un reality donde pierdo todo, donde no tengo ni cama, jabón para bañarme, agua para bañarse. Ni siquiera te los puedes cambiar (los calzones), todo el tiempo estás sucio”, dijo la histrionisa en el programa Ventaneando, a donde acudió recién aterrizada de su vuelo desde República Dominicana.

Bella destapó que debido a la extenuante actividad física, las jornadas agotadoras de retos y dinámicas grupales en la isla, además de la limitada alimentación perdió kilos, por lo que a su ya de por sí delgada figura, ahora pesa alrededor de 42 kilos.

La afectación emocional que De la Vega sigue afrontado tras la muerte de su esposo fue un factor importante por el cual la actriz no pudo dar “todo de sí” durante su estancia en Survivor, y confesó que al último reto que determinaría su estancia en la competencia, se sintió “agotada física y mentalmente”.

“A mí me encantaba estar nominada porque a lo que más le tienes miedo es a lo que te tienes que enfrentar primero. (En el reto final) ya no le eché tantas ganas porque ya estaba muy cansada anímica y físicamente”, añadió.

Y es que la experiencia fue tan desgastante que la actriz de 40 años sufrió un síndrome mental en la isla: “Empiezas a sentir que estás en un complejo de Diógenes, empiezas a vivir como si fueras un pordiosero, es lo que vivió Whitney Houston, entró en ese complejo, estás como un pordiosero (...) Nunca lo asumes hasta que lo estás viviendo y todo se queda corto… es como si estuvieras casi en un campo sin concentración, sin comer. No tenía ni siquiera fuerza para moverme”.

En suma, la que hasta hace unos meses era considerada la madrastra de Gael García, con quien por cierto no ha vuelto a tener un acercamiento ni comunicación desde la muerte de José Ángel, admitió que no disfrutó la experiencia e incluso se ganó enemistades gratuitamente.

“Esa mujer llevaba la espada desenvainada de que a todos los iba a hacer trizas, que ella iba a salir de ahí con programa, yo solamente le decía OK, si tú lo dices”, expresó sobre la competidora Natalia Alcocer, con quien tuvo rencillas al aire.

No me gustó (participar en Survivor), pero era un compromiso y soy mujer de compromiso… yo por mí me hubiera regresado al primer instante, me dejaron ahí en un pedazo de playa abandonada sin nada de nada