Anya Taylor-Joy habló en español en su debut como presentadora en Saturday Night Live

Anya Taylor-Joy habla en español en Saturday Night Live

La actriz argentina, conocida por su papel en Gambito de Dama, Anya Taylor-Joy hizo su debut en el programa de sketch americano Saturday Night Live (SNL). El clásico show de la NBC se caracteriza por sus parodias y sarcásticas bromas sobre personajes importantes, y todos los sábados cuenta con un presentador famoso y un artista musical invitado.

En esta oportunidad, Taylor-Joy estuvo acompañada por el rapero Lil Nas X para cerrar la temporada número 46 del programa. En el monólogo inicial contó que era la primera vez en meses que SNL contaba con una audiencia en vivo, “completamente vacunada”. Además compartió que nació en Miami, lo cual tuvo una reacción importante de la audiencia, y que se crió entre Argentina y Londres.

Su monólogo contó con varias bromas sobre su popular serie de Netflix, comenzó diciendo que si se ponía nerviosa iba a tomar varias píldoras verdes, allí fue cuando unas piezas de ajedrez comenzaron a moverse a lo largo del techo, mientras decía que si lo veían desde sus casas, también estaban drogados. Además agregó que la serie la ayudó a aprender ajedrez, realizando dos miradas para demostrar lo bien que jugaba, ejemplificadas en la imagen de abajo.

Antes de finalizar le dijo a la audiencia que si no les molestaba iba a terminar el monólogo en su lengua nativa y fue allí cuando comenzó a hablar en español.

Anya nació el 16 de abril de 1996 en Miami, Estados Unidos. Sus padres son Jennifer Marina Josephine Joy Morancho y Dennis Taylor, un conocido empresario y campeón mundial de motonáutica argentino. Pasó los primeros 6 años de su vida en Argentina, asistió al colegio Northlands de Olivos, hasta que sus padres se mudaron a Londres.

No fue hasta dos años después, a los 8 años, que aprendió a hablar inglés gracias a los libros de Harry Potter. Ella contó en varias entrevistas, que pensaba que si se rehusaba a aprender inglés sus papás la iban a llevar otra vez a vivir a Argentina, algo que no ocurrió.

NBC Handout via REUTERS

Fue descubierta por un fotógrafo a los 16 años cuando salía de uno de los almacenes Harrods. Incursionó en el mundo del modelaje y fue gracias a eso que, a través de su trabajo como modelo, conoció y firmó un contrato con un agente de actores. Desde allí su carrera fue creciendo, primeo apareció en la película Vampire Academy (2014) y desde allí participó en grandes producciones como La Bruja (2015), Split (2016), Glass (2019), Peaky Blinders (2019), hasta llegar a sus más recientes trabajos, Gambito de Dama (2020), Emma (2020) y Los nuevos mutantes (2020).

Hace unos meses, en diálogo con Teleshow, la actriz contó qué es lo que más extraña del país: “En este momento a mi familia, los extraño mucho. No he ido los últimos 2 años y es lo más largo que estuve alejada de Buenos Aires, mi hogar. Lo que más extraño es que todos los que me conocen allá saben cómo soy yo desde que era una bebé. Y como viajamos tanto con mi familia, esto resulta lo más extraño. Tener la posibilidad de estar en un lugar donde la gente me vio crecer. Extraño mis apodos, hablar en español todo el tiempo. Allá está gran parte de mi alma y mi corazón. Por eso yo visito Argentina al menos una vez al año. Quiero volver ya mismo. ¡Beso grande a toda Argentina!”.

