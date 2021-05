Toño Mauri sorprendió al revelar que producirá la bioserie de Miguel Bosé

Toño Mauri y Miguel Bosé mantienen una buena relación (Foto: Instagram/@miguelbose)

Ahora que el actor Toño Mauri se encuentra en recuperación tras los duros meses que vivió internado en un hospital de Estados Unidos tras padecer los graves embates de su infección por COVID-19, que incluso lo llevó a requerir un doble trasplante de pulmón, ahora el también cantante y empresario se encuentra alistando nuevos proyectos para llevar a la pantalla.

El actor dijo sentirse preparado para volver a trabajar ahora que se restablezca totalmente de salud y se le permita volver a las actividades. Y es que el hermano de Graciela Mauri sorprendió al revelar que entre sus próximos proyectos se encuentra la producción de la bioserie de Miguel Bosé.

”Sí estamos produciendo la serie de Miguel Bosé con él, él es el productor, está José Bastón también Amir, mi socio y yo. Estamos produciendo una bioserie que además es fascinante, la vida de Miguel es… de verdad que, aunque alguien no lo conociera, te va a impactar, te jala, porque es una vida muy atractiva en cuestión de situaciones”, reveló en una videollamada para el programa Sale el sol.

Además de actor y empresario, Mauri incursionó en el canto en los años 80 (Foto: Twitter / @unnimediosmx)

Parece que José Bastón, ex directivo de Televisa, quien está casado con la actriz internacional Eva Longoria, tiene especial interés actualmente por los proyectos enfocados en contar la vida y obra de un artista, pues también está involucrado con su productora en la realización de la próxima bioserie del grupo OV7.

En tanto, Toño Mauri detalló que a Miguel Bosé le interesa que la producción de la serie que contará su vida se lleve a cabo con rapidez, por lo que desea que el actor y productor se reincorpore pronto y mejore su estado físico:

“Él es el primero, estuvo hace poco en casa de mi hermana y le dijo ‘Toño es mi socio, ya que se apure para estar bien porque me urge empezar y mira la verdad es que no se paró’”, añadió.

Recientemente Miguel Bosé concedió una polémica entrevista en España con el presentador Evole (Foto: Captura/Twitter @LoDeEvole)

Y es que pese a que Toño Mauri se encontraba luchando por su salud en un centro hospitalario, donde padeció altas y bajas en su estado de salud, los socios del proyecto comenzaron con los preparativos de la serie que abordará la vida y ascenso a la fama del intérprete de Amante bandido, por lo que el proyecto ya está muy avanzado.

“Mientras yo estuve en todo esto los escritores siguieron, la serie ya está completamente escrita, es una bioserie maravillosa”

El también ex integrante del grupo musical de los 80 Fresas con crema contó que ha sido un placer trabajar de la mano con el polémico cantante español, quien en el último año ha desatado controversias por su frontal postura negacionista ante la pandemia de COVID-19, y por las disparatadas teorías que frecuentemente difunde en sus redes sociales.

Tras varios meses en hospitalización, donde requirió doble trasplante de pulmón, Mauri fue dado de alta el pasado mes de febrero (Foto: Captura de pantalla)

“Él es un ser increíble, y lo que él cuenta pues va a llamar mucho la atención de la gente, y es la otra cara que no conocemos, la otra cara que cuando ves a tus artistas no te imaginas qué hay atrás, ahora con Luis Miguel igual, la gente ve, estábamos acostumbrados a oírlo cantar, pero no sabíamos lo que había detrás”

Mauri reveló que hasta el momento no han encontrado a un actor físicamente parecido al español que además cante, labor que se antoja complicada.

“Yo me perdí en ese lapso, en ese paso, porque yo no estaba, pero sé que todavía no lo han visualizado, es difícil que si buscas a alguien, como si fuera el caso de Diego (Boneta) que se llega a parecer mucho (a Luis Miguel) sino que él canta las canciones de la serie y de la voz podrías decir que es Luis Miguel”, finalizó.

