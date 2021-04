Así lució Toño Mauri en su regreso a la televisión después de un doble trasplante de pulmón

(Foto: Twitter / @unnimediosmx)

Después de haber sido hospitalizado por 10 meses y sometido a diferentes intervenciones médicas, Toño Mauri volvió a la televisión notablemente recuperado, dijo que está agradecido de haber podido sobrevivir al Covid-19.

El actor y cantante Toño Mauri reapareció en el canal religioso María Visión para compartir su testimonio, pues aseguró que quiere compartir cómo fue su experiencia al estar varias veces al borde la muerte y qué fue lo que lo hizo seguir luchando.

En la entrevista, Mauri aseguró que él y su familia se cuidaron mucho durante los primeros meses de la pandemia y no comprende en dónde pudieron haberse contagiado, pues todos resultaron positivos en la prueba para diagnosticar Covid-19 y él resultó siendo el más afectado.

(Foto: YouTube / María Visión)

El actor de El privilegio de amar ya puede hablar fluidamente después de que lo sometieron a cirugía para cerrar su traqueotomía hace algunas semanas y sigue en tratamiento de recuperación para volver a caminar y fortalecer su sistema respiratorio.

Aseguró que tuvo miedo a morir, pero fue más fuerte el miedo a no volver a ver a sus seres queridos, pues lo más difícil de haber permanecido por meses internado, alejado de su familia, fue no poder recibir un abrazo o tomar de la mano a sus hijos y esposa.

Dijo que él intentó nunca darse por vencido, pero fue gracias al personal médico que pudo salir adelante, por ello pidió darle el reconocimiento necesario a aquellos que están enfrentando la pandemia desde los hopitales. “Esas personas tienen una enorme vocación para ayudar, una enorme disposición a ayudar y si no fuera por ellos, estaríamos solos”, expresó.

Toño Mauri regresó a la televisión para dar su testimonio (Video: YouTube / María Visión)

El histrión siempre estuvo consciente por lo que atravesaba y tenía la esperanza de poder volver a ver a su familia, pero no se esperó que después de haber resultado negativo a Covid-19, tuviera que enfrentar la peor parte de la enfermedad.

“Empezamos con tratamientos, [...] pero una noche colapsaron mis pulmones, entré en crisis, entraban los doctores, los enfermeros, yo veía mucho movimiento, y cuando vi todo eso dije ‘esto se complicó'. [...] Yo pensé que este punto era la antesala para morir”, relató Mauri mientras recordaba cómo fue inducido en coma para ser tratado entubado.

Él recuerda que el coma fue como un sueño profundo de sólo unos días, pero en realidad estuvo por 4 meses sin despertar y fue una noticia que lo impactó mucho, pues también le hicieron saber que su esposa recibió tres veces una llamada en donde le notificaban que no sobreviviría otra noche.

(Foto: YouTube / María Visión)

Durante este tiempo perdió cerca de 20 kilos y no logró salvar a sus pulmones a pesar de que los médicos le dijeron que habían hecho todo lo médicamente posible, por lo que se sometió a una recuperación intensiva por una semana para poder someterse a un doble trasplante.

Mauri recordó entre lágrimas que, un día antes de que le avisaran que ya había donador, se dio por vencido. “Estaba yo sólo en el cuarto con Carla y le dije ´mi amor, perdóname pero ya no puedo. Hice todo mi esfuerzo, hice todo lo mejor de mí, pero ya no doy’, y al día siguiente en la mañana entraron los doctores y me dijeron ‘ya llegaron tus pulmones’”.

Actualmente, el actor de Simplemente María se encuentra recuperándose en su casa de Miami desde hace una semana, acompañado de su familia y seres queridos.

