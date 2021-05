Por qué Lalo España, actor de “Vecinos”, se vacunó contra COVID-19 sin tener 50 años

Eduardo España se contagió de Covid 19 a mediados de noviembre del año pasado Foto: Instagram / @laloespanaoficial

A meses de contagiarse y superar el COVID-19, el actor “Lalo” España explicó por qué el fin de semana asistió a recibir la vacuna en contra del virus a pesar de que aún no pertenece al grupo de edad que oscila entre los 50 y 59 años, población que está siendo vacunada actualmente en la Ciudad de México.

En noviembre del año pasado, el actor originario de Guadalajara anunció en sus redes sociales que dio positivo a coronavirus, por lo que se sometió al tratamiento y confinamiento necesario para su recuperación. De acuerdo con el tweet del comediante, tomó la decisión de anunciar su contagio debido a la responsabilidad moral que todo ciudadano debe tener.

A meses de distancia de su contagio, el fin de semana pasado asistió a recibir la inoculación en contra del SARS COV-2, lo que le valió algunas críticas debido a que el actor no se encuentra en el rango de edad solicitado. En consecuencia, el actor dio una entrevista para el programa De primera mano, en donde aclaró que no utilizó sus influencias para recibirla a pesar de que aún no cumple la edad requerida.

Video: Imagen Entretenimiento

“Yo cumplo 50 años el 15 de septiembre; “Juanito”, que trabaja conmigo, me registró. Nos dijeron que aunque no hayas cumplido los 50 años, toda persona que cumpla 50 años en este año se puede vacunar”, comentó.

Antes de enterarse de su situación, Eduardo España tuvo que llamar al servicio Locatel para averiguar si solicitud había procedido, ya que no le había llegado ninguna notificación. Los operadores le confirmaron que podía solicitar su vacuna sin mayor problema, por lo que acudió.

Con ello, España dejó en claro que no se trató de algo personal, pues cualquier ciudadano que se encuentre en su misma situación puede acudir a los centros de vacunación el día que corresponde según la primer letra de su apellido y con los documentos solicitados.

El actor asistió a recibir su vacuna el pasado fin de semana (Foto: @laloespanaoficial/Instagram)

En su experiencia, el comediante relató que le sorprendió lo bien organizado que estaba el centro al que se asistió. Incluso, comentó que es un espacio amigable y seguro: “Todo increíblemente bien organizado, buena vibra, hasta música ponen”.

Afortunadamente, Eduardo España logró superar el virus y se encuentra mejor de salud. Sin embargo, declaró que aún tiene algunos estragos de la enfermedad, secuelas de las que se ha ido recuperando paulatinamente. Una de ellas es el olfato, pues el actor de la serie Vecinos aseguró que le está costando trabajo recuperar su sentido.

“No tuve daño pulmonar. Lo que me costó mucho trabajo, la recuperación del olfato y te puedo decir que, a la fecha, ya huelo, ya percibo los olores pero ha sido muy paulatino el regreso”, dijo.

Hasta el día de hoy, el comediante tiene estragos en su sentido del olfato (Foto: Instagram de Lalo España)

El actor confesó que la situación le ocasionó desesperación debido a que no podía percibir olores que son agradables para él como los aromas que desprenden los alimentos o perfumes: “Huele algo rico pero no se distinguir”.

“Doña Margara”, uno de sus conocidos personajes cómicos y con el que hace una parodia a las amas de casa, compartió la fotografía de su vacunación en su perfil de Instagram, en donde la mayoría de sus seguidores celebraron que el querido actor ya se encuentra protegido después de luchar en contra del virus. También, aprovechó el espacio para felicitar al servicio de salud por la atención que recibió e invitó a que todos sigan su ejemplo.

“Hoy me tocó la primera dosis de vacuna en la alcaldía Cuauhtémoc. Así como señalamos y nos quejamos cuando es necesario, felicito sinceramente a todo el personal por la gran eficiencia y organización. A seguirnos cuidando. Que pronto estemos más sanos todos. Así sea.”, escribió.

