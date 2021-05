Enrique Guzmán aseguró que para él y para Alejandra, Frida Sofía ya está muerta

Según Enrique, Alejandra ha dejado fuera de su testamento a su hija unigénita (Foto: EFE/ Photoamc/)

Enrique Guzmán sigue firme en su propósito de limpiar su nombre luego de que hace un par de meses su nieta Frida Sofía reveló entre lágrimas que el cantante le había hecho tocamientos impropios cuando eran tan solo una niña.

El también actor y ex esposo de Silvia Pinal negó la acusación y se defendió también entre lágrimas en el programa Ventaneando, donde ahora volvió a brindar una entrevista para continuar con su defensa, pues asegura que “Frida miente”.

Como parte de una charla serial, el cantante de La plaga dejó ver que ahora está tan desencantado por la actitud de la hija unigénita de Alejandra Guzmán que prefiere ya no volverla a ver ni saber nada de ella.

El rocanrolero dejó ver el dolor causado por su nieta y aseguró que ya no desea verla sino en los juzgados (Fotos: Especial//Instagram @ifridag)

Y es que las crudas acusaciones de la intérprete de Ándale, las cuales Guzmán niega categóricamente, llevaron al intérprete a interponer una denuncia contra su nieta por Violencia familiar, y contra el comunicador Gustavo Adolfo Infante, de quien asegura fue víctima de discriminación y lo acusó por incitar al odio público en su contra.

En una nueva entrega de su entrevista, el cantante reveló que tanto para él como para Alejandra Guzmán, Frida Sofía está muerta: “Para mí ella terminó de vivir y para su mamá también”, aseguró el cantante de Payasito, quien expresó que desea llegar a los juzgados con su nieta únicamente para demostrar su inocencia y lograr así que el público deje de poner su integridad en duda.

“Estoy dispuesto a defenderme, y defender mi casa y mi honor a como dé lugar, y si es necesario, pues lo haré”, destacó el rocanrolero y afirmó que su famosa hija también tomó la determinación de romper vínculos con Frida, al grado de haberla sacado ya de su testamento, donde anteriormente figuraba como principal heredera de sus bienes.

Frida Sofía comunicó hace unas semanas que denunciará a su abuelo, para ello busca recabar testimonios de quienes trabajaron con ella en su casa (IG: ifridag/laguzmanmx)

Y es que la razón para la determinante omisión de Frida, según su abuelo, es que Alejandra quedó tan dolida con su hija porque la golpeó salvajemente estrellando su rostro contra la banqueta hace varios meses en la ciudad de Miami.

“Alejandra la sacó del testamento porque era muy cómodo seguir golpeando a la señora con la que iba a vivir el resto de su vida. La sacó porque Frida la sacó a golpes y no quiso saber más y dijo ‘va pa’ fuera’. Y lo que va a hacer con su herencia, no sé”

Pero en medio de la adversidad, parece que el abuelo ya sabe quién podría sustituir a la influencer y coach de acondicionamiento fitness en el testamento de “la reina del rock”: “Tengo un nieto, que lo adora y creo que es al que puso en el testamento a su nombre… Apolo, (hijo de Luis Enrique)”, añadió.

Frida también aseguró estar dispuesta a llegar a las últimas consecuencias contra su abuelo (Foto: Captura/YouTube Noche De Luz)

El violento episodio por el que presuntamente madre e hija rompieron todo lazo fue confirmado por Luis Enrique Guzmán, según el artista: “Lo que me contó Enrique es que Frida la tenía contra el suelo, le pegaba en la cara con la banqueta, con el pelo en las manos, con ánimo de destruirla, no cachetaditas”, explicó.

“Eso es lo que reventó el cariño de Alejandra por la niña, ahí fue cuando dijo ‘se acabó’”

Por su parte, Silvia Pinal se ha mostrado ajena al pleito familiar (Fotos: @eguzmanoficial / Instagram - @ifridag / Instagram - @silvia.pinal.h / Instagram)

El famoso cantante reveló en la primera parte de esa entrevista que su nieta “lo quiere hundir”, por lo que ahora ha extremado sus medidas de seguridad por lo que llegara a ocurrirle tras la amenaza de Frida:

“Sí, hay peligro. No sé, Pablo es Pablo (Moctezuma, papá de Frida), y es capaz de, creyéndole a la niña, de agredirme, lógicamente o no, depende, pero mientras tanto, la casa está excesivamente vigilada, tengo gente que me cuida y no salgo a la calle si no voy con gente armada”, finalizó.

