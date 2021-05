Así habló Luis Enrique Guzmán sobre la supuesta agresión de Frida Sofía a Alejandra Guzmán

Luis Enrique Guzmán desmintió las acusaciones de su padre contra Frida Sofía (Foto: Instagram @luisenriquegp)

El pasado 18 de mayo Enrique Guzmán acusó a su nieta, Frida Sofía, de haberlo amenazado por una llamada telefónica y también de haber golpeado a Alejandra Guzmán contra una banqueta. De acuerdo con la versión del veterano cantante de rock, él no presenció dichas acciones pero sí su hijo, Luis Enrique Guzmán.

“La cantidad de golpes que le dio contra la banqueta hasta que llegó la policía fue la última vez que (Frida Sofía) le pegó a su mamá. No estaba yo, pero estaba mi hijo junto, la agarraba de los pelos y golpeaba la cara contra la banqueta”, aseguró el artista de 78 años durante el programa Venga la Alegría.

Sin embargo, el mismo día Luis Enrique dio una entrevista para medios, en donde fue cuestionado por un reportero respecto a las acusaciones que hizo su padre sobre el presunto abuso físico que Alejandra Guzmán sufrió por parte de Frida Sofía. El hijo del intérprete y Silvia Pinal respondió que él nunca había presenciado algo “así tan grave”.

“Mi papá sabe perfectamente qué es lo que él dice y yo lo apoyo, estoy seguro de que con el tiempo la verdad saldrá y eso es lo que importa. Se dice mucho, pero de lo que se dice algunas cosas no son ciertas y algunas cosas sí son ciertas”, comenzó Luis Enrique Guzmán en sus declaraciones, retomadas por el canal de YouTube Eden Dorantes Oficial.

Declaración de Luis Enrique sobre las acusaciones de su padre contra Frida Sofía (Video: YouTube / Edén Dorantes Oficial)

Después agregó que para descubrir la verdad es necesario realizar una investigación profunda y preguntarle a los testigos de los hechos: “hasta esto que me acabas de decir es cosa de investigar un poco y averiguar si realmente es así, preguntarle a quien fue testigo porque yo nunca vi algo así tan grave y la verdad es que son cosas que están en parámetros legales y de las cuales no se debería hablar”.

Luis Enrique Guzmán también afirmó estar orgulloso de pertenecer a la dinastía Guzmán-Pinal y que se deben tomar acciones por la vía legal para que se limpie el nombre de su padre; además consideró que su hermana debe mantenerse firme ante la situación.

“Está la pobre entre la espada y la pared, ella tiene que estar para su familia, aunque ellas se estén peleando o aunque esté en un conflicto, seguro es una situación difícil y nosotros lo que estamos queriendo es ya poner esto en el pasado y ver hacia el horizonte”, concluyó.

Estas afirmaciones se suscitaron el mismo día que Enrique Guzmán aseguró ser amenazado por Frida Sofía sobre destruir su vida: De acuerdo con el intérprete de Payasito, él recibió una llamada de su nieta antes de las declaraciones de abuso sexual que ella hizo en su contra.

El cantante acusó a su nieta, Frida Sofía, de amenazarlo con hundir su vida (Fotos: Especial//Instagram @ifridag)

“Estaba yo entado en esta mesa donde desayunamos, estaba mi hija y mi otro hijo, mi mujer estaba en la cocina y recibí una llamada de ella (Frida), pero no para decirme ‘No tengo dinero, ayúdame”, me dijo ‘Yo voy a hundir a Alejandra Guzmán y a ti también’ y colgó. No supe mucho qué pasó, si yo era el abuelito salvador, el que mediaba entre las dos, qué pasó”, dijo el cantante para Ventaneando.

El ex vocalista de Los Teen Tops agregó que notó un cambio en la actitud de su nieta después de que se negó a incluirla en su álbum de duetos, Se habla español, debido a que consideró que ella no tenía el talento necesario.

“Tenía yo ya invitado a Paul Anka y ella me dijo que quería trabajar en el dueto, no soy un especialista en cantantes, pero sé cuando una gente canta feo, se nota enseguida, y la niña toca esas notas con mucha facilidad y definitivamente le dije que no. Ese fue el gatillo que le disparó la mente contra mí”, aseguró.

