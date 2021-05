Carlos Bonavides contó que tuvo una alucinación donde vio al diablo

Carlos Bonavides reveló cómo fue una de sus alucinaciones (Foto: Captura de Pantalla/ Canal de las Estrellas)

En El premio mayor, producción del realizador Emilio Larrosa, Bonavides alcanzó el punto más alto de popularidad en su carrera, en la telenovela él interpretó a un millonario llamado ‘Huicho Domínguez’, en varias ocasiones este actor se ha sincerado sobre la etapa en la que se volvió adicto a varias sustancias.

Sin embargo en entrevista con el programa Hoy, reveló cómo fue una de las alucinaciones que tuvo. Durante la conversación en el matutino de Televisa, explicó que su percepción llegó a estar tan alterada, que vio a un diablo y lo incitó a seguir consumiendo alcohol.

“Un día unos perros me persiguieron, me salté una barda y yo salvé la botella que llevaba y se me apareció el diablo y me dijo ‘órale, tómale’, y yo con miedo me la tomé”, explicó.

Esta telenovela lo habría llevado al éxito, pero su fama le habría provocado la ruina (Foto: Instagram @carlosbonavidesoficial)

También dijo que su estancia en clínicas de rehabilitación no había funcionado para ayudarlo, pues al salir regresaba su necesidad de consumir alcohol y otras drogas.

“Tenía una abstinencia de tres días de alcohol, esa botella yo la traía y por fuerza de voluntad duré 4 días sin tomar, pero ya no podía y le llegué. Tan grave me vi que salí de la clínica a tomar y a drogarme”, explicó el actor, continuando la anécdota sobre la ocasión en que vio al diablo.

Bonavides también recordó que su problema de adicciones provocó la pérdida de las ganancias obtenidas en El premio mayor: “No me quedó nada, todo me lo metí.. casas, carros, todo desapareció”, finalizó.

“Ya la heroína y la cocaína la usé grande, pero empecé a tomar muy chico, de 14 años, y tomé toda mi vida. Después las drogas llegaron a mi vida y, cuando me hice famoso como “Huicho”, ese ladrillo me volvió loco, me transformó”, contó el actor en una emisión del programa Sale el Sol.

Carlos Bonavides ha dicho en varias ocasiones que lleva 14 años sobrio (Foto: Instagram @carlosbonavidesoficial)

Este actor también vivió un litigio contra el cirujano plástico Porfirio Castillo, quien puso en riesgo la vida de Yodi Marcos, su esposa, quien estuvo al borde la muerte por un aumento de busto.

Esta situación obligó al actor a desprenderse de sus bienes: “Vendí la casa, dos camionetas, un terreno… y nos quedamos verdaderamente en la inopia, ahora rento un departamento y vivo muy modestamente porque todo mi patrimonio de 26 años, desde Huicho Domínguez para acá, se gastó”, dijo el actor en exclusiva a la revista TvyNotas refiriéndose al patrimonio que había construido gracias al éxito de su famoso personaje.

El actor que actualmente participa en el mini reality show del programa Hoy, donde baila rutinas coreográficas detalló que incluso llamó a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, con el objetivo de solicitar la detención de ese cirujano “que siempre ha huido de la ley”.

Cabe recordar que el actor participó en 2017 y 2018 en spots de Morena promoviendo la campaña del entonces precandidato a la presidencia de México.

Carlos Bonavides habría contactado a AMLO (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con lo expresado por el actor Carlos Bonavides para el programa Sale el Sol, Diego Luna estaría enojado con él por sentirse señalado en cuanto a su supuesta postura sobre las telenovelas, ambos talentos formaron parte del elenco en la producción de Televisa El premio mayor entre 1995 y 1996.

Cuando Bonavides fue cuestionado sobre la razón que tendría el actor de Rudo y Cursi (2008) para estar enfadado, respondió lo siguiente:

“El me dijo ‘yo no vuelvo a hacer una telenovela’ pero yo jamás dije nada de que el odiaba las telenovelas y eso, a Diego Luna le fueron con chisme de que yo había dicho quien sabe que, yo sería incapaz de hablar mal de Diego Luna”.

Diego Luna y Carlos Bonavides (Foto: Cuartoscuro)

La molestia de Diego Luna lo habría llevado a decirle “viejo borracho” al protagonista de La Jaula, haciendo referencia a las adicciones que tuvo que sobrellevar Carlos Bonavides. El actor no especificó en que momento o lugar sostuvieron dicha discusión.

Carlos dijo también que no deseaba generar polémica o problematizar respecto al comentario de su colega: “El se enojó, dijo que él no le hacía caso a viejos borrachos, entonces yo digo ‘bueno a lo mejor alguien le dijo’, yo no le dije nada, afortunadamente ya tengo 14 años de sobriedad (...) yo lo respeto mucho, lo quiero mucho, lo admiro mucho, yo no tengo bronca con nadie”.

SEGUIR LEYENDO: