Ricardo Casares reveló qué aplicación de citas usa para volver a encontrar el amor

Ricardo aceptó que lo pueden encontrar en dos aplicaciones de citas (Foto: Instagram @ricardocasares)

Recientemente Ricardo Casares dio a conocer que terminó la relación que tenía con su pareja, Sol Madrigal, y hoy reconoció debido a un comentario arrojado por uno de sus compañeros de Venga la Alegría, que está buscando a una nueva persona a través de aplicaciones de citas.

Hoy el conductor del matutino de TV Azteca, Ricardo Cesares, cumplió 41 años y los festejó en el set del programa, en donde los demás presentadores se encargaron de consentirlo, pero en medio de las felicitaciones, el ”Capi” Pérez reveló que su compañero está en Tinder: “Feliz cumpleaños, si quieren regalarle algo a Ricardo denle Like en Tinder”.

Alguno de los conductores se mostraron sorprendidos por el comentario, pero su interés por saber más de la vida amorosa del presentador los orilló a cuestionarlo: Roger le preguntó si era cierto y sin pensar en su respuesta, Casares respondió “claro y Bumble, búsquenme”.

Los conductores de "Venga la Alegría" felicitaron a Casares en su 41 cumpleaños (Foto: Instagram / @vengalaalegria)

Ambas aplicaciones son para conocer personas, pero tienen diferentes intenciones; mientras que Tinder es más popular por no delimitar los lazos que puedes crear con cualquier persona registrada, con la notable atracción hacia el otro usuario, Bumble supuestamente está más inclinada a que sus registrados hagan sólo amistad, sin tener que llevar la relación a más.

Hace tres meses, en un comunicado que fue publicado a través de sus redes sociales, Ricardo Casares hizo del conocimiento público que, tras casi cuatro años de relación con Sol Madrigal, habían decidido ponerle fin a su noviazgo debido a que ya no se sentían cómodos como pareja.

El conductor aseguró que en ningún momento hubo un enfrentamiento, ya que todo ocurrió pacíficamente al notar que tenían planes diferentes y no empataban más.

La foto que ambos usaron para acompañar el mensaje donde dieron a conocer su ruptura (IG: ricardocasares)

“Sabemos que muchos de ustedes nos hicieron el favor de seguirnos como pareja y desearnos lo mejor. Es por ese cariño que escribimos esto para platicarles que decidimos seguir nuestros caminos de manera separada. Sin pleitos o motivos oscuros simplemente nos llegó el momento. A lo largo de los años que pasamos juntos las cosas buenas superan por mucho a los malos ratos y con eso nos quedaremos deseándonos el uno al otro éxito y felicidad. Una vez más, gracias por su cariño”, escribieron en la misiva.

El pasado viernes, el presentador también sorprendió a sus compañeros y a los espectadores de Venga la Alegría al portar un nuevo look, pues cambió el color de su cabello de castaño a rubio y también se hizo un nuevo corte.

“Siempre fue mi sueño en la vida, ir con mi taquero de cabecera y que me dijera: ‘¿Cuántos le sirvo güero?’ me voy a volver güero. No sean duros conmigo, si no les gusta no comenten, si sí les gusta, comenten”, explicó en la emisión del matutino respecto a su cambio.

Ricardo Casares cambió su look drásticamente (Foto: Instagram / @ricardocasares)

Ricardo dijo sentirse como “en otra dimensión” por cumplir 41 años debido a que en el 2020 dio positivo a COVID-19 y aseguró que fue difícil sobrellevar la enfermedad. Casares tuvo que utilizar un tanque de oxígeno ya que la grave neumonía que tuvo que atravesar, no le permitió respirar con normalidad.

En sus redes sociales pidió a sus seguidores no hacer menos al Coronavirus, “¡Nos pegó fuerte el coronavirus! ¡A mí más! ¡Escribo esto para decirte que esto es de verdad! ¡Que sí existe y que a cualquier le puede dar muy fuerte! Quiero decirte que es más fácil ponerte el tapabocas que ponerte el oxígeno! Que es más fácil mantener una sana distancia que estar pegado al tanque”, escribió.

SEGUIR LEYENDO: