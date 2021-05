Amazon negocia la compra de Metro Goldwyn Mayer por USD 9.000 millones

El icónico logo de MGM con el león en el centro

Amazon inició negociaciones para adquirir los legendarios estudios MGM. Si se concretara, la operación podría impulsar sus ambiciones de hacerse más fuerte en el mercado de streaming de videos.

El acuerdo podría valorar el histórico nombre Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) en USD 9.000 millones de dólares, según informaron The New York Times y otros medios. Amazon, cuya plataforma Prime Video tiene 175 millones de abonados en el mundo, adquiriría el catálogo de 4.000 títulos de MGM, que incluye históricos fenómenos de taquilla, como la serie de filmes de James Bond o la Pantera Rosa, y un variada gama de programas de televisión.

El estudio ha explorado una venta varias veces en los últimos años. En enero del año pasado mantuvo conversaciones preliminares con Netflix y Apple, entre otros, pero el precio resultó ser un obstáculo. El año pasado obtuvo ingresos por USD 1.500 millones y una ganancia neta de USD 33 millones.

El logo de Amazon Prime Video (REUTERS/Danish Siddiqui/Illustration/File Photo)

El acuerdo significaría también otro cambio en la propiedad de MGM, un ícono de la era de oro de Hollywood. El estudio nació en 1924 de la fusión de Metro Pictures Corporation, Goldwyn Pictures Corporation y Louis B. Mayer Pictures.

La empresa fue adquirida en 2004 por un consorcio liderado por Sony Pictures. En 2010 se declaró en quiebra, pero luego logró salir adelante. En la actualidad, produce películas y series de televisión, compra películas para su distribución y distribuye sus propios filmes. Sus principales franquicias cinematográficas son James Bond y la saga Rocky-Creed.

"No Time to Die", la película con la que Daniel Craig dirá adiós como James Bond, fijó su estreno el 8 de octubre de 2021. (EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO/Archivo)

Las negociaciones transcurren en un contexto marcado por la pandemia, que fortaleció el apetito por el mundo del streaming. De hecho, MGM exploró la posibilidad de estrenar en un servicio propio la próxima película de James Bond, No Time to Die —que sería la última con Daniel Craig como el agente 007—. Sin embargo, las ofertas que se pusieron sobre la mesa no podían igualar el nivel de ingresos de la taquilla mundial con todos los cines abiertos.

Tras cuatro aplazamientos, la película, que probablemente será la más taquillera del año a nivel mundial, se estrenará en el Reino Unido el 30 de septiembre y en Estados Unidos el 8 de octubre. Bond es la quinta franquicia cinematográfica más valiosa de todos los tiempos, con sus 24 películas hasta la fecha, que han recaudado más de USD 7.000 millones, sólo por detrás del universo cinematográfico de Marvel, Star Wars, Harry Potter y Spiderman.

Imagen de Creed 2 (Europa Press)

Cualquiera sea el acuerdo, seguramente podría aumentar el escrutinio sobre Amazon de autoridades reguladoras de todo el mundo como viene ocurriendo en los últimos años con las grandes tecnológicas. A comienzos de semana el gigante estadounidense de las telecomunicaciones AT&T anunció la fusión de su filial WarnerMedia con el grupo Discovery para crear un emporio que competirá con plataformas de streaming como Netflix, Apple TV+ y Disney+.

Netflix es el líder del mundo del streaming de series y películas, con unos 208 millones de suscriptores, seguido de Prime Video, con 175 millones. Disney+ sobrepasa los 100 millones y la empresa resultante de WarnerMedia y Discovery podría sumar unos 79 millones.

(Con información de AFP y EFE)

