Abuso de poder: Luisito Comunica arremetió contra las autoridades del AICM tras recibir multa

Luisito Comunica acusó al AICM por abuso de autoridad (Foto: Twitter/@LuisitoComunica)

Durante las primeras horas del 19 de mayo el nombre de Luisito Comunica se hizo tendencia en redes sociales debido a que recibió una multa de más de 6 mil pesos por “usar su teléfono” en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), esto mientras esperaba su maleta.

El famoso youtuber compartió diversas historias en Instagram para que quedara evidencia de su caso y de todas las irregularidades que fue captando con su cámara.

“Estaba esperando mi maleta en el aeropuerto y me van a poner una multa de 18 mil pesos por estar usando mi celular”, dijo Luisito inicialmente.

Según el youtuber, un policía del Aeropuerto le dejó en claro en diversas ocasiones que “la multa sería más grande si no guardaba el teléfono celular”.

Luisito se dijo sorprendido por el actuar de la autoridad ya que él no era el único de la sala en ese momento utilizando su celular, pero si al único al que se le estaba imponiendo una multa.

“Por qué sólo a mí, no soy el único que está usando el celular hay más personas, mira ahí va otro con el celular”, declaraba el influencer.

Posteriormente, relató que el proceso para recibir su multa tardó alrededor de 2 horas, esto debido a que la “autoridad superior” no llegaba y no había nadie capacitado para seguir con el castigo.

Al final, llegó el personal para continuar con el proceso y en otra historia de Instagram se observa a Luisito Comunica con el que parece ser el ticket de la multa. El costo exacto fue de 6 mil 930 pesos; sin embargo, cuenta el comunicador, algo extraño es que no lo dejaban pagar con tarjeta, solamente en efectivo.

Luisito Comunica se vacunó en Las Vegas contra el COVID-19 (Video: Instagram / @Luisitocomunica)

Tiempo después, Luisito Comunica informó que el AICM hizo que lo custodiaran 3 militares para que no intentara escaparse a la hora de ir a los cajeros y sacar el dinero para pagar la multa. “Me mandaron a estos militares para que no me escapara. Con ellos todo bien, la verdad se portaron muy amables y respetuosos”, señaló en Instagram.

Luisito Comunica aseguró en varias historias compartidas que lo sucedido en el aeropuerto es un claro abuso de autoridad e indicó que el elemento de seguridad no tenía la autoridad para aplicar la multa, por lo que le pidieron esperar con quien sí podía hacerlo.

Luisito Comunica con Vicente Fox (Foto: Twitter / @LuisitoComunica)

Este tipo de contenidos amplía el catálogo del comúnmente presentado en el canal de Luisito, ya que principalmente se ha enfocado en presentar lugares exóticos a lo largo de México y el mundo; no obstante, cabe destacar que recientemente entrevistó al presidente del El Salvador, Nayib Bukele, en una presentación especial que duró casi hora y media. Al respecto cabe destacar la reacción que tuvo su público, pues este video tiene más de 5.7 millones de reproducciones y ha recibido tanto críticas negativas como observaciones positivas al desempeño de Luisito como comunicador.

Hace unos días, Luisito Comunica publicó una foto con el ex presidente de México, Vicente Fox, en su cuenta oficial de Twitter, donde dijo que logró realizar una “buena plática” con el primer mandatario nacional por el PAN y los usuarios de redes sociales se precipitaron en hacer comentarios tanto en favor como en contra.

