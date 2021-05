La misteriosa reaparición de Vicente Fernández Jr. al lado de “la Kardashian mexicana”

(Foto: Instagram @marianagp01)

Mariana González Padilla, mejor conocida como “La Kardashian mexicana”, sorprendió a sus 784 mil seguidores al aparecer al lado su novio Vicente Fernández Jr., quien durante semanas ha estado ausente de la vida pública y en medio de una ola de rumores sobre su paradero.

Desde hace semanas fue evidente la desaparición del hijo mayor de Vicente Fernández, pero ante la falta de explicaciones por parte de su familia cercana, comenzaron a circular diversas versiones de su situación: así se dijo que estaría internado en una clínica de rehabilitación y que huyó del país para no cubrir las deudas que tiene por unos terrenos.

A pesar del silencio de los integrantes de la dinastía mexicana, González Padilla sí ha defendido la integridad de su pareja y se ha pronunciado en más de una ocasión sobre el tema, pero sin dar muchos detalles.

Es así que durante la madrugada de este sábado publicó dos videos de su novio y una romántica postal en la que posaron juntos.

Vicente Fernández Jr. protagonizó ambos videos, en los que se le ve cantando, pero en uno de ellos se le ve dándole una amorosa serenata a su amada de 37 años.

Es justamente en este primer clip donde el cantante lució una barba canosa e imagen más informal, pero para el segundo material audiovisual su aspecto cambió radicalmente, ya que portó una camisa blanca, pero sin barba.

Estas diferencias notables hace dudar de la actualidad de los videos, por lo que no se sabe si son recientes o fueron grabados antes de la sonada desaparición del cantante 57 años.

La también empresaria y candidata a una diputación local en Tepatitlán de Morelos publicó una fotografía al lado de su novio, con quien apareció abrazada e intercambiando un tierno beso de amor.

Hasta el momento la tapatía no ha dado más explicaciones sobre estas imágenes, pero ha sido la única en pronunciarse más de una vez sobre la situación que enfrenta su novio, quien desde hace unas semanas ha estado ausente de los reflectores y hasta detuvo su carrera política, porque contendía por una diputación local, también con el Partido Encuentro Social (PES), pero para el distrito 20 con sede en el municipio de Tonalá.

(Foto: marianagp01 / Instagram)

“La única pregunta que yo puedo contestar es que si yo sigo con Vicente. Sí, sí sigo con Vicente, estamos muy bien. Todo está muy bien, Vicente está en perfectas condiciones”, comentó hace unos días a través de sus redes sociales.

Además en una conversación con el periodista Eliud Arce, quien es el corresponsal de Grupo Imagen en Guadalajara, mencionó que el también cantante salió del país por cuestiones familiares y no un problema de adicciones como se ha dicho desde que desapareció del ojo público.

“Mariana González, muy amablemente me comentó que se trata de una situación familiar y que no está en México, que se encuentra fuera del país. No sabemos en dónde, si en Houston, si en Estados Unidos. En dónde, no sabemos”, relató el periodista.

Y es que durante las últimas semanas se ha dicho que Vicente Fernández Jr. se encuentra internado en una clínica de rehabilitación y que tiene fuertes problemas económicos que lo orillaron a alejarse de todos. La familia del cantante se mantenido hermética ante el escándalo mediático y las dudas que los persiguen.

