En medio de su campaña política y el escándalo de Vicente Fernández Jr, la “Kim Kardashian mexicana” envió un críptico mensaje en bikini

(Foto: Instagram @marianagp01)

Mariana González Padilla, mejor conocida como “La Kardashian mexicana”, reapareció en medio de la misteriosa desaparición de su novio, Vicente Fernández Jr., por quien supuestamente estaría vendiendo una de sus propiedades en casi 15 millones pesos y que está ubicada en una de las colonias más prestigiosas de Guadalajara.

Fue ayer cuando en Chisme No Like se aseguró que la candidata a una diputación local puso en venta una lujosa mansión en la capital de Jalisco para ayudar a su pareja a cubrir diversos gastos provocados por sus adicciones y su rehabilitación.

Ante esta situación, la misma Mariana usó sus redes sociales para lanzar un mensaje para frenar la controversia sobre la mediática ausencia del hijo mayor de Vicente Fernández y es que por varios días se ha rumorado que se encuentra internado en una clínica y que tiene varios problemas económicos que lo orillaron a huir del país.

“La Kardashian mexicana” apareció en un diminuto bikini que resaltó su torneado cuerpo y que acompañó con el texto de un proverbio árabe referente al manejo prudente de la palabra, las especulaciones, las acciones y el dinero.

(Foto: @marianagp01 / Instagram)

“No digas todo lo que sabes. No hagas todo lo que puedes. No creas todo lo que oyes. No gastes todo lo que tienes. PORQUE quien dice todo lo que sabe. Quien hace todo lo que puede. Quien cree todo lo que oye. Y gasta todo lo que tiene. MUCHAS VECES dice lo que no conviene. Hace lo que no debe. Juzga lo que no ve. Y gasta lo que no puede”, escribió la también empresaria tapatía.

La fotografía causó un gran revuelo en redes sociales, donde en cuestión de horas ha recibido cerca de 28,218 Me gusta y cientos de comentarios que dividieron las opiniones, ya que unos se mostraron a favor de la belleza e inteligencia de Mariana, otros más la atacaron por mostrarse en bikini a pesar de contender bajo el cobijo del Partido Encuentro Social (PES) a una diputación local del distrito 3, ubicado en Tepatitlán de Morelos, de donde es originaria.

“Se necesitan más mujeres como tú”, “Eres un ejemplo de como ser una gran mujer”, “Vamos que sí puedes, eres muy sencilla y honesta”, “Yo la quiero para diputada”, “Quiere ser diputada y ni las leyes se sabe”, fueron algunos de los comentarios que aparecen en la publicación viral de Mariana González Padilla.

Actualmente, la mujer que ha presumido abiertamente sus operaciones estéticas se encuentra en medio de su campaña política para convertirse en diputada local, donde la apoyan abiertamente porque siempre está interesada en los problemas de su comunidad.

Además, es la única persona cercana a Vicente Fernández Jr. que ha dado la cara para resolver las dudas sobre el paradero de su novio, quien desde hace unas semanas está ausente de los reflectores y hasta detuvo su carrera política, porque también él contendía por una diputación local, también con el PES, pero para el distrito 20 con sede en el municipio de Tonalá.

(Foto: @marianagp01 / Instagram)

“La única pregunta que yo puedo contestar es que si yo sigo con Vicente. Sí, sí sigo con Vicente, estamos muy bien. Todo está muy bien, Vicente está en perfectas condiciones”, comentó hace unos días a través de sus redes sociales.

Además en una conversación con el periodista Eliud Arce, quien es el corresponsal de Grupo Imagen en Guadalajara, mencionó que el también cantante salió del país por cuestiones familiares y no un problema de adicciones como se ha dicho desde que desapareció del ojo público.

“Mariana González, muy amablemente me comentó que se trata de una situación familiar y que no está en México, que se encuentra fuera del país. No sabemos en dónde, si en Houston, si en Estados Unidos. En dónde, no sabemos”, relató el periodista.

Y es que durante las últimas semanas se ha dicho que Vicente Fernández Jr. se encuentra internado en una clínica de rehabilitación y que tiene fuertes problemas económicos que lo orillaron a alejarse de todos.

SEGUIR LEYENDO: